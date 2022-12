500 Brote gebacken und 2.000 Euro an Spenden eingenommen

Mehr als 1.000 Euro für „Brot für die Welt“ kamen allein am Wochenende zusammen, als Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Bad Lauterberg und den Ortsteilen zusammen mit Jugendpastor Simon Burger beim sozialen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchparkplatz 8 Korn-Brote und Früchtetee für den guten Zweck verkauften.

Sie beteiligten sich damit an der Aktion „5.000 Brote“. Dabei sind Jugendliche aller Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eingeladen, Brote zugunsten von Kinder- und Jugendbildungsprojekten zu backen. Und genau deshalb standen am Donnerstagnachmittag in der 2-Meister-Konditorei Mangold 23 Konfis in drei Gruppen zusammen mit Konditormeister Florian Mangold in der Backstube, um 300 Brote zu backen.

Gemeinsam etwas bewegen

„Das Backen war eine schöne Erfahrung. Es ist schon cool, was wir in den letzten Tagen gemeinsam bewegen konnten“, sagen Lea Michaelis, Tjark Sträter und Karlotta Kammholz stellvertretend für alle Konfis, die am Samstag und Sonntag in Stundenschichten bei ihrem Brot für die Welt-Stand eingesetzt waren.

Das Zusammenmischen der unterschiedlichen Zutaten, das Vermengen des Teiges, der Backprozess und das in den Händen halten der fertigen Brote: ein tolles Gruppenerlebnis! Und das alles ehrenamtlich und für den guten Zweck. Und nebenbei bemerkt: Die Jugendkirche, Juki Paulus, sorgte sogar für die komplette Bühnentechnik des Sozialen Weihnachtsmarktes.

Jugend in Osterode unterwegs

Im Kirchenkreis Harzer Land beteiligen sich einige Konfirmandinnen und Konfirmanden an der Aktion „5.000 Brote“. So waren am Samstag zum Beispiel auch Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinden Lasfelde und der Kreuzkirche auf dem Osteroder Wochenmarkt vertreten. Die 200 Brote wurden von Bäcker Jörg Dornemann ohne Beteiligung der Konfis gebacken. Den tollen Erlös von fast 1.000 Euro brachten auch gespendete Bio-Walnüsse und selbsterstellte Grußkarten.

Eine weitere Konfi-Aktion auf dem Osteroder Wochenmarkt, am Kornmagazin/Rathaus, wird am Samstag, 10. Dezember, wieder von etwa 9 bis 11.30 Uhr stattfinden, diesmal mit den Konfis der drei Innenstadtgemeinden, dem Guten Hirten und nochmal der Kreuzkirche. Dann wird es auch die beliebten Plätzchen der Familie Daprà und der Kita Zum Guten Hirten geben.

Spenden für Brot für die Welt: Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00. Weitere Infos unter: brot-fuer-die-welt.de