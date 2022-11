Mädchencafé „Kratzbürste“ in Bad Lauterberg startet durch

Das Mädchencafé „Kratzbürste“ ist nach langer Corona-Pause wieder mit einer attraktiven Veranstaltung gestartet: Töpfern im „Mitmach-Atelier Eckstein“ in der Hauptstraße 80 in Bad Lauterberg.

Sabine Eckstein, Inhaberin des „Mitmach-Atelier Eckstein“ in Bad Lauterberg zeigt, wie man töpfert. Foto: Mädchencafe / Mädchencafe

Die Inhaberin Sabine Eckstein verstand es, die Mädchen an das Töpfern heranzuführen. Aus einer hohlen Kugel wurde ein Fuchs getöpfert. Die Mädchen formten ganz frei und eigenständig Augen, Ohren und Schwanz. Nach dem Bemalen der Tiere wurden sie trocken geföhnt. Danach überraschten die Mädchen Sabine Eckstein mit einem „Happy Birthday“ und gratulierten ihr zum Geburtstag. Die Inhaberin hatte es sich selbst an ihrem Geburtstag nicht nehmen lassen, mit den Mädchen zu töpfern. Alle Mädchen waren von dieser Töpferaktion begeistert. Nach dem Brennen können die getöpferten Füchse nächste Woche bei Sabine Eckstein abgeholt werden. Auch interessant: Barbis- Ein Garten voller Kunst und Geschichten

Basteln zu Herbst und Advent

Am Mittwoch, 16. November, bietet das Mädchencafé ein Herbstbasteln und am Mittwoch, 30. November, ein Adventsbasteln im Familienzentrum Manyways (ehemalige Berufsschule) in der Heikenbergstraße 3 an.

Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr. Eine Anmeldung bei Inge Holzigel ist erforderlich. WhatsApp: 01773426709.