Wanderer aufgepasst: Drückjagd in Barbis

Die Zeiten, in denen die Jägerschaft ein reiner Männerverein war, sind vorbei. Immer mehr Frauen machen den Jagdschein, in den Jägerschaften übernehmen sie auch mehr und mehr Ämter. Die Jägerschaft Salzgitter hat nun eine Kreisjägermeisterin: Susanne Niemeyer aus Lesse. Die 51-Jährige hat ihren Jagdschein schon mit 17 Jahren gemacht. Kein Wunder, stammt sie doch aus einer Familie, in der Landwirtschaft und Jagd stets eine große Rolle spielten. „Es war für mich von Beginn an ganz natürlich, bei der Jagd dabei zu sein“, erzählt die selbstständige Physio-Therapeutin.

Susanne Niemeyer war seit Jahren in der Führungsriege der Jägerschaft Salzgitter dabei, war unter anderem seit 2019 2. Vorsitzende und ebenso seit 12, 13 Jahren in der Prüfungskommission für den Jäger-Nachwuchs. Sie hat einen Hund geführt, kennt also auch diese Seite der Jägerschaft, und ist schon seit Jugendtagen Jagdhornbläserin. „Mein Vorgänger Kai-Uwe Lenius hat mich mit viel Engagement auf das Amt vorbereitet“, erzählt Susanne Niemeyer. Die Jägerschaft hat sie einstimmig gewählt, der Rat der Stadt hat dieses Votum dann mit großer Mehrheit bestätigt.

Salzgitter hat eine Kreisjägermeisterin - das ist noch immer eine Seltenheit

387 Mitglieder hat die Jägerschaft Salzgitter, elf Prozent davon sind Frauen. „Wir werden mehr“, sagt die neue Kreisjägermeisterin, lächelnd. 1987, als Susanne Niemeyer den Jagdschein gemacht hat, sah das noch ganz anders aus: „Da war ich allein auf weiter Flur“, erinnert sie sich.

Herausforderungen in ihrem neuen Amt warten genug auf Susanne Niemeyer: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) zum Beispiel, die auf dem Vormarsch ist. Um da gut gerüstet zu sein, sei es wichtig, „gut mit den Behörden zusammenzuarbeiten und zu unterstützen, wo wir können“. Und – selbstverständlich – Corona. „Wir müssen schauen, dass wir unseren Jungjäger-Kurs durchbringen. Im vergangenen Jahr haben wir den Kurs pandemiebedingt abbrechen müssen.“

Auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit sei ihr wichtig, schließlich sei die Jagd ein „gesellschaftskritisches Thema“. Aufklärung sei ihr wichtig – dazu gehörten zum Beispiel auch die Gespräche mit Hundebesitzern. „Gerade in der Brut- und Setzzeit, wenn Leinenzwang herrscht, kommt es in der Feldmark zu Diskussionen“, schildert Susanne Niemeyer. Oft würde dann argumentiert, der Hund stöbere doch nur im Randstreifen. Doch auch der sei eben Lebensraum für ganz viele Tiere. „Ja, es gibt auch Mitjäger, die sehr forsch auftreten, wo vielleicht etwas mehr Diplomatie angebracht wäre“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Ein anderes Problem: In der Natur herrsche inzwischen oft von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts Betrieb. „Die Leute sind zum Teil mit Stirnlampen unterwegs. Auch das hat Auswirkungen auf die Tiere, die dort leben“, wirbt die Jägerin um Verständnis.

Für Susanne Niemeyer ist die Jagd kein Hobby. „Jagd ist eine Verantwortung“, redet sie Klartext. „Jeder Jäger sollte ganz genau wissen, was er tut, und auch mal den Finger gerade lassen.“ Bei der Jagd sei es in der Verantwortung eines jeden Jägers zu sehen: Passt das jetzt? Und genau das lebe sie auch so. „Ein Reh oder auch ein Schwein hat in der Wildbahn ein schönes Leben. Wenn ich es dann schnell erlegen kann, habe ich kein schlechtes Gewissen“, sagt sie selbstbewusst. Sie kenne viele Menschen, die sagen: „Ich esse kein Fleisch – mit Ausnahme von selbst erlegtem Wild.“

Die Jagd sei etwas Natürliches, sagt Susanne Niemeyer. „Salami wächst nicht im Kühlregal. Aber dieses Bewusstsein dafür, für das Natürliche, geht uns leider verloren.“ Was aber alles nicht heiße, dass sie nicht auch einmal den Finger gerade lasse, also nicht schieße, obwohl eigentlich alles passe: „Bei einer Drückjagd kam zum Beispiel ein Kitz auf mich zu – mit großen Augen – dann schieße ich eben auch mal nicht!“

Eine Aufgabe, die Jäger aus Susanne Niemeyers Sicht, auch haben: Den Wald zu beschützen. Dazu gehöre auch, die Wildbestände auf so einem Maß zu halten, dass zum einen die Tiere gesund blieben und zum anderen der Wald keinen Schaden nehme. Und die Jäger eines Revieres wüssten ganz genau, wie es um die Wildbestände bei ihnen bestellt sei.

Susanne Niemeyer: „Salami wächst nicht im Kühlregal. Aber dieses Bewusstsein dafür, für das Natürliche, geht uns leider verloren.“

„Wir leben in keiner Naturlandschaft mehr. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Und die ist nicht von Jägern gemacht!“ Wildschweine würden inzwischen in unserer Kulturlandschaft so viel hochwertiges Futter finden, dass sie das ganze Jahr über Nachwuchs bekämen, auch Nutrias vermehrten sich stark. Und sie würden zum Teil auch von Anwohnern gefüttert. Das sei großes ein Problem. Auch hier gelte es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn: „Da sind wir dann beim Thema Artenvielfalt: Wir wollen doch nicht nur Wildschweine oder nur Nutrias haben. Wir wollen alles. Die ganze Bandbreite.“

Und so würden sich auch die Jäger riesig freuen, wenn zum Beispiel bei einer Jagd in Reppner ein Fasanenhahn hochgehe. „Den hat niemand geschossen. Wenn ein Bestand nicht sicher ist, werden die Tiere auch nicht bejagt“, versichert Salzgitters neue Kreisjägermeisterin. Daher würden auch Hasen nur noch wenig bejagt. „Wenn, dann bejagen wir den Fuchs im Feld, um das Niederwild, also zum Beispiel Hasen, Fasan oder Rebhuhn, zu schützen.“

Bei all dem, was mit Hege und Pflege und auch Jagd zu tun habe, „bekommt man wieder den Blick für die Feinheiten in der Natur“, schwärmt Susanne Niemeyer. Und: „Ich bekomme den Kopf frei. Die Gedanken kommen und ziehen weiter. Es ist ein sehr intensives Naturerleben.“