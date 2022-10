Bad Lauterberg. Ihrem Ruf als Einkaufsstadt alle Ehre gemacht hat am Sonntag Bad Lauterberg: So war es beim verkaufsoffenen Sonntag.

Verkaufsoffener Sonntag Besucher in Bad Lauterberg sind in Kauflaune

„Bad Lauterberg – die Einkaufsstadt im Südharz – machte ihrem Namen wieder alle Ehre: Am verkaufsoffenen Sonntag strömten bereits vor Öffnung der Geschäfte um 13 Uhr die Besucher auf den Boulevard und begaben sich auf ihre Einkaufstouren.

Wenngleich auch nicht alle Läden in der Hauptstraße geöffnet hatten, füllte sich die für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße schnell und es herrschte Hochbetrieb.

Sommerliche Temperaturen – Eiscafés und Café gut frequentiert

Der "Black Panter" von der Herzberger Kinowelt verteilt Tüten mit Popcorn. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Die Besucher schlenderten bei sommerlichen Temperaturen durch die Geschäfte und genossen die verschiedensten Erfrischungen, Speisen und Getränke in den Cafés und den Verpflegungsständen.

Nur schwer waren Sitzplätze im Freien zu ergattern; an den Eisdielen bildeten sich lange Warteschlangen.

Aber die Besucher waren nicht nur zum Genießen und zum Schauen gekommen, sondern waren offensichtlich auch in guter „Kauflaune“, was an so mancher prall gefüllten Einkaufstüte zu erkennen war.

Besucher in Kauflaune - Geschäftsleute zufrieden

In Gesprächen mit einigen Geschäftsleuten bestätigten diese den Eindruck und sprachen von guten bis sehr guten Umsätzen.

Die verkaufsoffenen Sonntage in der Kneippstadt sind offensichtlich nach wie vor sehr beliebt bei Einheimischen und Gästen.

Viele Gäste von außerhalb und Kurzurlauber

Auf den gut frequentierten Parkplätzen der Stadt konnte man eine Vielzahl Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen erkennen.

Der offensichtliche Erfolg dieses Sonntages mag wohl auch daran gelegen haben, dass viele Gäste den Feiertag am Montag als verlängertes Wochenende für einen Kurzurlaub genutzt haben.