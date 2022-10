Kleingartenverein Lauterberg blickt auf bewegtes Jahr zurück

In der vor kurzem stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins „Carl-Brune-Stiftung“ Bad Lauterberg standen Vorstandswahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Turnusmäßig mussten alle stellvertretenden Vorstandsämter neu besetzt werden. So wurde unter anderem Klaus Richard Behling zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Vorsitzende Ronald Ulinski zeigte sich erfreut über die Tatsache, dass alle neu zu wählenden Vorstandspositionen wieder besetzt werden konnten. Das sei in der heutigen Zeit im Vereinsleben leider keine Selbstverständlichkeit mehr, so Ulinski.

Doch zuvor berichtete der Vorsitzende in Bezug auf die Vereinstätigkeit im vergangenen Gartenjahr insbesondere über das begangene Sommerfest mit Jubiläumsveranstaltung zum 80-jährigen Bestehen der Carl-Brune-Stiftung. Ferner wurde der Vorstand entlastet.

Armin Dietrich ist seit 55 Jahren Mitglied des Vereins

Im Anschluss ehrte Ulinski verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Stiftung. So wurde Armin Dietrich für seine 55-jährige Mitgliedschaft geehrt, Brigitte Günther für 40 Jahre Treue zur Stiftung, Kerstin Ulinski und Wolfgang Valenta für 15-jährige Vereinszugehörigkeit sowie für zehn Jahre Mitgliedschaft Marianne Tamm. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde sowie ein Präsent durch den Vorstand.

Kassenwart Volker Kohlrusch informierte die Versammlung abschließend darüber, dass man auch in diesem Jahr erneut einen Antrag auf Fördermittel stellen wolle, um zielgerichtet Projekte, welche die Substanz und den Erhalt der Gartenanlage der Carl-Brune-Stiftung betreffen, finanziell unterstützen zu können.