Ein Jahr Movement: große Party in Lauerberg mit den Disco Boys

Ihr Motto war nie ausschließlich die DJ-Selbstverwirklichung, sondern die Mission, Menschen in einer Clubnacht mit auf eine Reise zu nehmen und sie zu Musik zum Tanzen zu bringen, zu der sie vorher nicht getanzt hätten. Und was im Jahr 1995 begann, hatte 2005 den ersten Höhepunkt mit dem mit Platin prämierten Hit „For You“. Die Rede ist natürlich von „The Disco Boys“ – und diese kommen am Freitag, 28. Oktober, nach Bad Lauterberg.

Die beiden Hamburger Jungs Gordon Hollenga und Raphael Krickow legen zum einjährigen Bestehen des Movement, Café, Eventlocation und Sportkursanbieter im Kurhaus, auf. Die Party startet ab 20 Uhr mit dem DJ-Team Wüste¬feld Twins aus Göttingen.

27 Jahre ist es nun her, dass die Hamburger Jungs Gordon und Raphael 1995 in der dortigen Prinzenbar anfingen, als The Disco Boys das schwarze Gold auf die Plattenteller zu legen. Der Grundstein war das musikalische Konzept, über viele Stunden neue House- und alte Disco-Tracks zu einer unverwechselbaren Mischung zu vereinen. Es ging auch um eine musikalische Alternative zur damaligen Techno-Dominanz.

Mit eigenen Produktionen fingen The Discoboys erst sechs Jahre nach dem ersten Gig an. Der Weg führte sie über TV Total, Top Of The Pops und eine eigene Ibiza-Veranstaltungs-Reihe.

Höhepunkt auf der Reise war der Welt-Clubhit „For You“ und dessen außergewöhnliche Entstehungsgeschichte: Weder Plattenfirma, Radio noch Musikfernsehen waren von dem Titel überzeugt. Eine handverteilte Vinyl-Auflage von 500 Whitelabels an DJ-Kollegen war der Anfang. „For You“ brachte es schließlich zum seltenen Platin-Verkaufsstatus.

Weitere Infos auf www.honky-tonk.de und in der Facebookveranstaltung „Disco Total - The Disco Boys & Wüstefeld Twins I Bad Lauterberg“.