Ein Jahr lang im Amt: Rolf Lange

Bad Lauterberg. Bad Lauterbergs Bürgermeister blickt auf sein erstes Jahr im Amt zurück – Was er über Verwaltung gelernt hat und warum er nicht auf TikTok ist

Rolf Lange ist seit dem 1. November 2021 Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg im Harz. Der 57-Jährige ist in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen und lebt mit seiner Familie in Barbis.

Herr Bürgermeister, seit Juni posten Sie verstärkt auf Social Media. Wen wollen Sie darüber erreichen?

Junge Leute. Ich weiß, dass Junge viel auf TikTok sind, aber dafür bin ich zu alt. Instagram in Verbindung mit Facebook bietet einem da schon einige Möglichkeiten, eine große Zielgruppe zu erreichen.

Bei wem holen Sie sich Tipps?

Bei niemandem. Ich komme aus der IT-Branche, technisch kenne ich mich aus. Dass man Hashtags setzen und andere verlinken muss, weiß ich.

Wie zufrieden sind Sie als IT-Fachmann mit der Digitalisierung der Verwaltung?

Digitalisierung der Verwaltung, eine bürgerfreundliche Verwaltung schaffen, ist eins meiner Wahlkampfziele. Als ich hier im Rathaus anfing, war ich erschrocken: Hier war null Digitalisierung.

Das heißt, die Mitarbeiter haben noch auf Schreibmaschinen getippt?

Das nicht. Wir hatten schon Computer und waren vernetzt. Aber es gibt zum Beispiel keinen digitalen Aktenplan. Daran arbeiten wir.

Und wie sieht es mit Online-Dienstleistungen für die Bürger aus?

Seit September haben wir die ersten Dienste online gestellt. Die grundlegenden Sachen wie Geburtsurkunden kann man beantragen und zum Beispiel über Paypal bezahlen. Der Rest wird folgen.

Zum Beispiel?

Nächstes Jahr kann man hier die alten Führerscheine in Karten umtauschen. Die Details kommen noch. Entscheidend ist: Man muss nicht mehr nach Osterode fahren. Auch die Gästekarten sollen auf ein elektronisches System umgestellt werden.

In der jüngsten Ratssitzung hieß es, dass alle Familien mit Kitaplätzen versorgt sind.

Im Augenblick gibt es keinen Ärger. Die Nachmittagsgruppe ist auch wieder angefahren, seit das Personal aufgestockt ist. Wir haben sogar zwei Azubis eingestellt.

Ist damit eine weitere Kita an der Augenquelle vom Tisch?

Nein, die ist noch geplant. Die entsprechenden Mittel sind in die mittelfristige Finanzplanung eingeplant. Das wird eine schöne Kita.

Wann wird es genaue Zahlen geben?

Der Kindertagesstättenbedarfsplan hätte jetzt im Herbst dem Rat vorgestellt werden müssen. Das ist aufgrund von Personalmangel in der Verwaltung nicht geschafft worden. Er kommt aber im November.

Wie steht es um den Personalmangel im Rathaus?

Der Außendienst war drei Monate lang quasi nicht besetzt. Meine Kämmerin Angelika Tebbe ist seit sechs Monaten nicht mehr da. Die Sachgebietsleitung Finanzen und Steuern, Gabriele Del Coz, und drei weitere Personen gehen demnächst in Rente. Einen vernünftigen Haushalt bis Dezember aufzustellen, ist fast nicht möglich. Auch im Bauamt arbeiten die Mitarbeiter am Limit. Es waren zwei Neue da, die wir im April eingestellt haben. Die sind nach der Probezeit aber wieder weg. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es weitergeht.

Werden alle Stellen von Menschen, die in Rente oder den Ruhestand gehen, neu besetzt?

Die müssen alle wieder besetzt werden. Natürlich. Seit Anfang Oktober haben wir insgesamt vier neue Leute – aber auch noch zwei vakante Stellen. Nur die Stelle des EDV-Chefs wird nicht neu besetzt, weil wir den Fullservice der KD Göttingen (Kommunale Dienstleistungen, Anm. d. Red.) in Anspruch nehmen.

Wann kommt eine neue Kämmerin?

Ob eine neue Kämmerin oder ein neuer Kämmerer kommt, ist ja nicht gesagt. Wir müssen dazu die weiteren Schritte abwarten. Dann entscheidet es sich, wie es weiter geht. Sollten wir die Stelle neu ausschreiben müssen, dann finde erstmal jemanden. Die, die gut sind, sind meistens irgendwo angestellt.

Sie waren in der Verhandlungsgruppe über die öffentlich-rechtliche Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?

Inzwischen kann ich meinem Rat empfehlen, dem zuzustimmen.

Inzwischen? Das heißt, anfangs war es anders?

Die erste Vereinbarung hätte ich so nicht unterschreiben können, nachdem ich das durch meine Fachleute prüfen lassen habe.

Was war denn der Knackpunkt?

Das sind Probleme bezüglich der Haftung: Wer ist Klagegegner? Als Bürgermeister bin ich dafür zuständig, Schaden von meiner Gemeinde abzuwenden. In der Vereinbarung muss daher stehen, wer für Schadensersatzansprüche aufkommt. Das kann schnell sechsstellig werden. Das ist für eine Kommune mit unserem Haushalt nicht mehr leistbar.

Und jetzt ist es leistbar?

Der Landkreis übernimmt jetzt 20 Prozent der Kosten. Wir bleiben immer noch auf 1,5 Millionen Defizit sitzen. Eigentlich müsste sich der Landkreis das Geld vom Land holen. Wenn unsere Kitas voll finanziert wären, hätten wir einen Überschuss in Bad Lauterberg, den wir in Straßen investieren könnten.

Wann geht es mit Straßensanierungen weiter?

So richtig gut sind hier nicht mehr viele Straßen, von den katastrophalen – die Uferstraße, die Lutterstraße – ganz zu schweigen. Wir müssen jetzt anfangen, die Straßen zu sanieren, bei denen es Sinn macht. Allerdings wird die Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine es uns nicht einfacher machen, im Haushalt dafür Gelder bereitzustellen.

Sie sind ein Gegner der Straßenausbaubeiträge. Steht eine Abschaffung in Bad Lauterberg bevor?

Abschaffung ja – mit einer geeigneten Gegenfinanzierung. Die FDP, die sich stark gemacht hat, ist nicht im Landtag vertreten – schade.

Sorgenkind Vitamar: Wie lange wird Bad Lauterberg das Schwimmbad noch haben?

Ich hoffe noch sehr lange. Aber Sanierungen sind notwendig. Wir versuchen gerade, den Energiebedarf zu ermitteln. Wir haben Gott sei Dank langfristige Verträge. Bis Januar wird auf jeden Fall offen bleiben, weil ja die Ferien kommen.

Und danach?

Zwischen den Weihnachtsferien und den Osterferien folgt meistens eine tote Zeit. Da müssen wir sehen, ob wir die Öffnungszeiten weiter herunterfahren oder andere Maßnahmen ergreifen. Wir können immer nur kurzfristig entscheiden.

Was kann man tun, damit aus dem Sorgenkind eine Vorzeigeprojekt wird?

Ich bin der Meinung, das Vitamar muss stärker vermarktet werden.

Von der CDU-Fraktion kam der Antrag, eine Tourismus GmbH zu gründen. Wäre das ein Schritt in Richtung besserer Vermarktung?

Ich würde das gerne machen – aber nur in Verbindung mit dem Vitamar. Da bin ich in Gesprächen mit einem Anbieter, um eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu erarbeiten.

Wäre die einfachste Lösung eine Schließung?

Nein. Das sind Folgekosten, die gar keiner auf dem Schirm hat. Das Personal ist öffentlicher Dienst – wie bringt man die unter? Der Rückbau des Komplexes würde etwa fünf Millionen kosten. Der touristische Schaden ist gar nicht zu beziffern.

Thema Schwimmen: Was muss passieren, damit sich die Stadt und Campingplatzbetreiber Maik Dombrowsky einigen und der Wiesenbeker Teich im kommenden Sommer wieder als öffentliches Schwimmbad genutzt werden kann?

Wir müssen uns nicht einigen. Wenn Herr Dombrowsky der Meinung ist, das der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung zu stellen, ist das seine Entscheidung. Er steht auf anderer Ebene – sagen wir – in Diskussion mit der Stadt und da werden gerne zwei Sachen miteinander vermischt. Ich finde das schade: Es ist eine schöne Anlage für Bad Lauterberg.

Nochmal zum Wiesenbek: Was passiert mit dem leerstehenden Hotel da?

Das ist verkauft – von privat an privat. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten im Vorfeld über den neuen Besitzer kundig gemacht und es scheint alles ok zu sein. Die Nutzungserlaubnis für ein Hotel ist allerdings erloschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Landkreis die wieder erteilt, weil es an ein Naturschutzgebiet grenzt.

Was sagen Sie dazu, dass der neue Eigentümer der Königshütte dort eine Eventlocation plant?

Das finde ich ganz gut – sofern es mit dem Erhalt der Denkmäler zu vereinbaren ist.

Und wie sieht es mit der verlassenen Anlage am Büberg aus?

Im Internet habe ich gesehen, dass das wieder zum Verkauf steht. Bauanträge wurden hier bisher keine abgegeben. Sonst haben wir keine neuen Informationen zu der Sache.

Und den Plänen für das Schickert-Gelände?

Das ist verkauft. Der Kaufpreis ist vollständig geflossen. Der Eigentumsübergang ist vollzogen. Die Holländer, die das erworben haben, sind dieselben, die auch in Sachsa das Borntal gekauft haben. Sie haben uns gesagt, sobald das dort einigermaßen angelaufen ist, werden sie auch hier anfangen.

„Ich kenne drei junge Familien, die in der Kommune gerne gebaut hätten, jetzt aber woanders wohnen – das darf uns nicht passieren.“ So ähnlich haben Sie das im Wahlkampf formuliert. Was läuft nun anders, damit so etwas nicht mehr passiert?

Wir hatten zwei Baugebiete auf der Agenda. Das war oben auf dem Heikenberg und die Westkoldung. Aber beide waren biotopbehaftet. Am Heikenberg müsste die Ausgleichsfläche so groß sein, das wird nichts – sagte man mir. Aber ich will da noch beim Land vorstellig werden und mich dafür einsetzen.

Und die Westkoldung?

In Barbis an der Westkoldung haben wir lange verhandelt. Das ursprünglich geplante Baugebiet wird 30 Meter nach Osten verschoben.

Also kann es losgehen?

Die Erschließungsgesellschaft, die NLG, müsste für die Grundstücke aufgrund der weltpolitischen Lage Preise nehmen, die sich keiner leisten kann. Daher liegt das Projekt auf Eis. Wir bleiben aber in Kontakt und beobachten gemeinsam die Lage. Wir entscheiden alle paar Monate, ob es Sinn ergibt, die Sache wieder hochzufahren.

Was wünschen Sie sich als erstes von der neuen Landesregierung?

Ich hoffe, dass die Landesregierung auf die Kommunen zugeht und die Unterstützung zum Beispiel für Kindergärten und Straßen zukommen lässt, die sie brauchen. Da erwarte ich mehr vom Land – und auch vom Landkreis.

Und von der hiesigen Politik?

Von der Politik wünsche ich mir, solange wir Personalprobleme haben, ein bisschen mehr Verständnis. Der Rat hat auch eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter der Verwaltung.

Was haben Sie im vergangenen Jahr dazu gelernt?

Eine Menge. Dass Verwaltung langsam ist. Aber nicht, weil sie langsam arbeitet, sondern weil sie Gesetzen und Restriktionen unterworfen ist, die man nicht umgehen kann. Stichwort Ausschreibungen.

Sie haben mal gesagt, dass Sie als Bürgermeister nun tatsächlich hart arbeiten und deswegen auf vieles verzichten, für das Sie früher Zeit hatten.

Ja, auf Sport – zumindest sehr häufig. Man merkt, wie Fitness und Figur darunter leiden.

Würden Sie wieder kandidieren?

Wieder zum ersten Mal? Auf jeden Fall. Ob ich in vier Jahren noch mal kandidiere, sage ich Ihnen in dreieinhalb Jahren. Stand heute auf alle Fälle Ja. Mein Ziel waren zehn Jahre. Denn ich möchte ja etwas bewegen und das kann man in fünf Jahren kaum schaffen.