Discoboys in Lauterberg: Movement im Kurhaus feiert Geburtstag

Das Movement, Café, Eventlocation und Sportkursanbieter im Kurhaus, feiert am Freitag, 28. Oktober, seinen ersten Geburtstag. Zur Party kommen The Discoboys nach Bad Lauterberg, die unter anderem für den Hit „For You“ berühmt sind. Die Party startet ab 20 Uhr mit dem DJ-Team Wüste­feld Twins aus Göttingen.

Zu den Discoboys und ihrem Ohrwurm „For You“

27 Jahre ist es her, dass die Hamburger Jungs Gordon Hollenga und Raphael Krickow 1995 in der Prinzenbar anfingen, als The Discoboys das schwarze Gold auf die Plattenteller zulegen. Der Grundstein war das musikalische Konzept, über viele Stunden neue House- und alte Disco-Tracks zu einer unverwechselbaren Mischung zu vereinen. Es ging auch um eine musikalische Alternative zur damaligen Techno-Dominanz. Im Gegensatz zum heutigen Put-your-hands-up-in-the-air-Animateur war damals immer das Ziel, als Vollblut-Vinyl-DJ mit einem spontanen, dynamischen und überraschenden Set, Menschen für Musik zu begeistern, zu der sie vorher nicht getanzt hätten.

Eine Zeit, in der der Mythos und Ruf des guten Disc-Jockeys alleine ausreichten, um Clubs zu füllen – auch ohne Hits in den Dance-Charts. Mit eigenen Produktionen fingen The Discoboys erst sechs Jahre nach dem ersten Gig an. Der Weg führte sie über TV Total, Top Of The Pops, eine eigene Ibiza-Veranstaltungs-Reihe, viele weltweite Gigs, die Auszeichnung mit dem Dance Music Award, Remixe unter anderem für die Bee Gees, zahllose Events wie Mayday und die Love Parade bis in die Gegenwart.

Höhepunkt auf der Reise war der Welt-Clubhit „For You“ und dessen außergewöhnliche Entstehungsgeschichte: Weder Plattenfirma, Radio noch Musikfernsehen waren von dem Titel überzeugt. Eine handverteilte Vinyl-Auflage von 500 Whitelabels an DJ-Kollegen war der Anfang. „For You“ brachte es schließlich zum seltenen Platin-Verkaufsstatus und auf eine Verweildauer von 100 Wochen in den Media Control Top 100 Single Charts.

2022 war die Single „Around The World“ von The Discoboys dann der Titelsong des TV-Formats Dschungelcamp.

