Jubiläum im Tennisclub Bad Lauterberg

Gero Fröhlich, Iso Voges, Martina und Erik Cziesla beim Jubiläumsfest auf der Tennisanlage in Bad Lauterberg.

Ob Wind, Wetter, Regen oder auch Schneeschauer – seit zehn Jahren ist das Clubhaus des Tennisclubs Bad Lauterberg besetzt und für Mitglieder und Außenstehende zugänglich. Clubwirtin Iso Voges hat in diesem Jahr Jubiläum gefeiert. Innerhalb der zehn Jahre war die Clubgastronomie im Laufe der Saison an keinem Tag geschlossen.

Zehn Jahre sind in der Ehe eine Rosenhochzeit – und so wurde dementsprechend auch ein Blumenstrauß mit Rosen überreicht. Voges hält stets frischen Kaffee, Kuchen und Speisen bereit. Dies trägt zu einem guten Vereinsleben bei. Seit einigen Jahren kümmert sie sich zudem um die Gastronomie am Oderminigolfplatz.

Während der Saison durchgängig geöffnet

Weiter flexibel bleiben, durchhalten, sich den neuen Dingen anpassen – das ist das Motto von Iso Voges. Voges führt viele Veranstaltungen im Laufe eines Jahres durch. Ob nun Federweißer, Oktoberfest, Adventskaffee – stets sorgt sie für gute Stimmung und Bewirtung, sagen die Gäste.

Auch Mitarbeiterin Martina ist von Anfang an dabei. Die beiden bedankten sich mit Freibier und Canapés bei den Mitgliedern – und bekamen vom stellvertretenden Clubvorsitzende Erik Cziesla sowie Gero Fröhlich als Geschäftsführer der Oder Minigolf Blumen.