Preisverleihung Ehrenamtspreis in Bad Lauterberg für das Jahr 2021

Die Stadt Bad Lauterberg will voraussichtlich am Sonntag, 30. Oktober, zum siebten Mal ehrenamtlich Aktive in der Kneippstadt würdigen. Im Rahmen der Veranstaltung soll der Ehrenamtspreis für das Jahr 2021 vergeben werden.

Bürgerinnen und Bürger können sich unabhängig von einer Zugehörigkeit zu den örtlichen Vereinen und Verbänden an der Wahl beteiligen. Dazu gilt es, folgende Frage zu beantworten: „Wer hat Sie persönlich im letzten Jahr mit ehrenamtlichem Engagement zum Wohl der Allgemeinheit besonders beeindruckt und es aus diesem Grund verdient, mit einer solchen Auszeichnung geehrt zu werden?“

Meldebogen auf der Internetseite

Wenn einem als Antwort auf diese Frage eine Person einfällt, kann man sich auf der Homepage der Stadt unter www.badlauterberg.de/buergerservice/aktuelles/bekanntmachungen einen entsprechende Meldebogen herunterladen. Dieser muss bis Freitag, 30. September, bei der Stadt Bad Lauterberg im Harz eingereicht werden.

Mehr zum Thema:

Eine unabhängige Jury wird wie bereits in den Vorjahren nach Eingang aller Vorschläge die Wahl der Preisträgerin oder des Preisträgers für das Jahr 2021 vornehmen.

Preisträgerin des Jahres 2020

Die Preisträgerin des örtlichen Ehrenamtspreis für das Jahr 2020 war Christa Koch. Sie hatte in dem Jahr mehr als 1500 Mund-Nase-Masken genäht und an Seniorenheime und Schulen verteilt.