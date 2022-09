Bad Lauterberg. Lauterbergs SPD fordert: Sozialausschuss soll um beratende Jugendliche erweitert werden und ein Pflegekonzept für Wanderwege soll her.

In Bad Lauterberg gibt es mehrere Wassertretstellen. Die SPD-Fraktion im Stadtrat fordert ein Pflegekonzept für diese und Wanderwege.

Kommunalpolitik Jugendliche in die Politik: In Lauterberg gibt es einen Vorschlag

Vor der Sitzung des Bad Lauterberger Stadtrats am Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr im Kurhaus hat die SPD-Fraktion drei Anträge und zwei Anfragen gestellt. Insbesondere fordert die Fraktion Verstärkung für den Sozialausschuss: Fünf beratende Jugendliche sollen in Zukunft mit dabei sein.

Die Initiative ging aus einem Politikkurs der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Bad Lauterberg hervor, wie Ingo Fiedler berichtet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende war in einer Unterrichtsstunde dabei, um einen Einblick in die örtliche Kommunalpolitik zu geben – und die Schülerinnen und Schüler wünschten sich, daran mehr beteiligt zu werden. Ähnliches vernimmt auch Ratsmitglied und Jugendpastor Simon Burger (SPD) regelmäßig.

Vereine mit starker Jugendabteilung sollen Vertreter bestimmen

Darum schlägt die SPD nun vor, dass die Vereine mit der stärksten Jugendarbeit Vertreterinnen und Vertreter festlegen, die sie in den Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport schicken. Das könnten zum Beispiel die Feuerwehr, Kirchengemeinden oder Sportvereine sein. Die Jugendlichen sollen Rederecht bei jugendrelevanten Themen im Ausschuss bekommen.

Außerdem soll der Bauhof zwei weitere Beschäftigte bekommen, wenn es nach der SPD-Fraktion geht. „Oftmals bleiben Tätigkeiten aus Personalknappheit wochenlang liegen“, heißt es in dem Antrag. Sie sollen unter anderem die Straßen in der Kneippstadt in Schuss halten.

Kneippverein und Harzklub: Wer übernimmt, wenn Ehrenamtler zu alt werden?

Doch nicht nur auf den Straßen steht Arbeit an: Auch die Wanderwege und Wassertretstellen müssen gepflegt werden. Diese Aufgaben haben bisher größtenteils der Kneippverein und der Harzklub übernommen.

Allerdings werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den beiden Vereinen aufgrund ihres Alters immer weniger Tätigkeiten leisten können, sodass laut SPD die Stadt in naher Zukunft wieder dafür verantwortlich werden wird. Deswegen fordert die Fraktion ein Konzept zur dauerhaften Pflege der Wanderwege, Wassertretstellen und der Ortseingänge ab 2023, das die Verwaltung schon in der Ratssitzung Ende September vorstellen soll.

Katastrophenplan für Bad Lauterberg soll vorgestellt werden

Ebenso beunruhigt zeigt sich die SPD nach dem Brockenbrand: Dieser und die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 würden zeigen, dass Umweltkatastrophen in Deutschland zunehmen. Daher soll Bürgermeister Rolf Lange in der kommenden Ratssitzung die Pläne für Bad Lauterberg und seine Ortsteile bezüglich der Katastrophenfälle Hochwasser und Waldbrand vorstellen.