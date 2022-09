Beim Blumenmarkt am Wochenende in Bad Lauterberg ist die Countryband David & Heart dabei.

Am Wochenende Bad Lauterberg: Baumschule bringt Blumen in den Kurpark

Blumen und Livemusik sollen am Wochenende Gäste in den Bad Lauterberger Kurpark locken. Die Baumschule Müller kommt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, und richtet einen Blumenmarkt aus. Zwischen 9 und 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher aus dem Angebot an Pflanzen wählen, was in ihr Zuhause passt. Auch interessant: Königshütte Bad Lauterberg- Neuer Eigentümer verrät seine Pläne

Dazu spielt am Samstagvormittag die Kurkapelle ContrastBand. Am Nachmittag soll die lokale Countryband David & Heart zwischen 15 und 17 Uhr für Stimmung bei den Gästen sorgen. Dazu tanzt eine Linedancegruppe – wer Lust dazu hat, kann mit einsteigen und mittanzen.

Bei schlechtem Wetter spielen die Bands im Kursaal. Der Eintritt ist frei.