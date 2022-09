Eingeklemmt und vermisst: Lauterberger Feuerwehren üben Ernstfall

Eine bewusstlose Person ist in einem Auto eingeklemmt. Der Wald brennt. Ein verunfalltes Auto verliert Öl. In solchen Notfällen kommt die Feuerwehr zu Hilfe. Und dann muss jeder Handgriff sitzen.

Damit das auch klappt, haben die Freiwilligen Feuerwehren Bad Lauterberg, Bartolfelde und Osterhagen bei einer Tagesübung an mehreren Stationen Technische Hilfeleistung geübt.

Das waren die Stationen

Bei der Station Drehleiter mit Einsatzkorb (DLK) befassten sich die Feuerwehrleute mit dem Anbau verschiedener Anbauteile an die Drehleiter, wie die Krankentragenhalterung oder den Wasserwerfer.

Außerdem lernten sie mit dem Abstützsystem ParaTec umzugehen: Dazu mussten sie Gegenstände absichern und Lasten heben und bewegen. Und natürlich durfte die patientengerechte Rettung aus einem Auto nicht fehlen. Dazu hat der Autohändler Opel Blume aus Bad Lauterberg Unfallfahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Eine Station für die Führungskräfte befand sich beim Bauhof. Allerdings war das Thema dabei nicht Technische Hilfeleistung, sondern Brandschutz als theoretische Aufgabe. Erst als diese abgeschlossen war, wurden auch die Führungskräfte in die anderen Übungen eingebunden.

Abschlussübung mit dem DRK

Am Nachmittag konnten die Feuerwehrleute dann gleich unter Beweis stellen, was sie am Vormittag gelernt hatten. Bei der Abschlussübung handelte es sich um folgendes Szenario: ein Verkehrsunfall mit zwei Autos, nach dem eine eingeklemmte Person befreit werden musste.

Tagesübung aus der Luft: Die Bad Lauterberger Feuerwehren trainieren gemeinsam. Foto: Jan Boy Dietrich / Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg

Nach Ankunft der Kräfte und Erkundung der Lage durch den Gruppenführer befreiten die Kameraden vom Rüstwagen und vom Staffellöschfahrzeug den eingeklemmten Menschen. Im Anschluss an die Rettung versorgte das Team des Rettungswagens von der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuz (DRK) die verletzte Person. Die DRKler waren eigentlich durch einen anderen Termin gebunden, haben sich aber Zeit frei geschaufelt, um die Feuerwehrübung zu unterstützen.

Vermisstensuche

Eine weitere Person wurde vermisst. Die Feuerwehrleute suchten sie von der Drehleiter aus mit Hilfe einer Wärmebildkamera.

Trotz eines starken Regenschauers arbeiteten die Einsatzkräfte die Lage schnell und sicher ab – und hatten Spaß dabei, wie Pressesprecher Jan Boy Dietrich von der Feuerwehr Bad Lauterberg in seiner Meldung schreibt.