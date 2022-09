Lauterberg: „Country To Go“ spielt auf der Harz Mountains Ranch

Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg steht demnächst eine Samstagnacht voller Livemusik an. Auf der Harz Mountains Ranch spielen ehemalige NightHawk-Mitglieder.

Foto: Country To Go

Die Band Country To Go gibt ein Konzert auf der Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg.

Die Country-Band „Country To Go“ spielt am Samstag, 24. September, bei der Country-Night auf der Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg im Südharz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Über die Band: Der aus Fort Worth in Texas stammende Joe Hawkins und sein Freund Harry Hubrich waren viele Jahre mit der Country Rock Band NightHawk auf Bühnen in Deutschland und Europa unterwegs. Nach ihrem Ausstieg gewannen sie 2015 den International Country Music Award in der Kategorie Best Duo und begeisterten als Opener bei Nashville Stars wie Buddy Jewell oder den Bellamy Brothers.

Saloon Atmosphäre auf der Harz Mountains Ranch

Seit 2017 werden Sänger und Bassist Joe und Harry, der gleichzeitig Gitarre und Schlagzeug spielt, von Gitarrist Pit Trapp verstärkt. Ob Country, Rock oder traditionell, die Musikgruppe spielt alle Stile und schafft eine Saloon Atmosphäre bei ihren Auftritten.

Am selben Abend findet in der Kneippstadt das Night-Beat-Festival statt. Wer nach dem Besuch der Harz Mountains Ranch noch durch die Stadt tingeln möchte, hat die Chance an vier weiteren Veranstaltungsorten Livemusik zu erleben.

Night-Beat-Festival in Bad Lauterberg

Im „5th Rock-Avenue“ spielt bis 2 Uhr „Ablazed“, in der Almhütte steht „Jamstreet“ bis 1 Uhr auf der Bühne, in den Jägerstuben wollen „Juicy Fruits“ bis 1 Uhr für Stimmung sorgen und im Kurhaus soll die Party bis um 1 Uhr mit „Verwöhnaroma“ steigen.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro.