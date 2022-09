Demo in Hannover: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Bad Lauterberg/Walkenried. Straßen in den Kommunen Bad Lauterberg und Walkenried sind in schlechtem Zustand – für die Sanierung fehlt Geld.

Die IG Strabs-freies Bad Lauterberg und Walkenried rufen alle Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer auf, an diesem Donnerstag, 8. September, von 11.30 bis 13.30 Uhr an einer Demonstration vor dem Landtag am Hannah-Arendt-Platz in Hannover teilzunehmen. Das Niedersächsische Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) möchte mit der Veranstaltung vor der Landtagswahl ein Zeichen setzen.

Der IG zufolge ist das Thema gerade für die finanziell „klammen“ Städte und Gemeinden im Südharz aktuell: Die Gemeinde Walkenried werde geradezu gezwungen, erneut eine Straßenausbaubeitragssatzung einzuführen. Ansonsten würden dringend benötigte Bedarfszuweisungen vom Land Niedersachsen nicht ausgezahlt werden, so die IG.

Lesen Sie zum Thema auch:

In Bad Lauterberg sei es voraussehbar, dass sich die bereits vorhandenen Straßenschäden nach dem bevorstehenden Winterhalbjahr 2022/23 deutlich verschärfen: Eindringendes Wasser und Frost würden Risse und Schäden an den Asphaltoberflächen vergrößern.

Der zuständige Fachbereichsleiter Andreas Bähnsch erklärte in einer öffentlichen Bauausschusssitzung Ende August: „Das Land Niedersachsen muss das Gesetz ändern, damit wir Straßen nachhaltig sanieren können.“ Aktuell müsse die Stadt Strabs erheben, um größere Maßnahmen leisten zu können. „Aber das will ja keiner“, so Bähnsch.

Geld muss woanders hin

Der Bauamtsleiter kündigte außerdem an, dass das für die Straßensanierungen des Rolofftälchens und der Heikenbergstraße vorgesehene Geld stattdessen in die Schmiedestraße/Hauptstraße und Schanzenstraße investiert werden muss. Die dortige Pflastersanierung sei inzwischen beauftragt. Ursprünglich sollten Rolofftälchen und Heikenbergstraße im Dünnbettverfahren noch in diesem Jahr saniert werden.

Auch die Sanierung der Wilhelmi-Brücke im Bad Lauterberger Kurpark geht nicht wie geplant in diesem Jahr an. Man habe das Projekt bereits zwei Mal ausgeschrieben, jedoch keine Bewerbungen erhalten.

Bei der Verbreiterung des Gehwegs an der Bartolfelder Straße 33 ist dagegen ein Fortschritt erkennbar. Wie angekündigt hat ein Transportunternehmen den Weg breiter gemacht und die Stadt hat eine Teerschicht darauf angebracht.

Die Bartolfelder hatten sich im Vorfeld mehrfach darum bemüht, den Weg, den Fußgängerinnen und Fußgänger zum Beispiel auf dem Weg zum Kindergarten und zum Friedhof nutzen, zu erweitern.