Bad Lauterberg: Familientag mit Flatrate beim Oderminigolf

Auf den Spielanlagen des Minigolfplatzes im Kurpark von Bad Lauterberg startet am kommenden Samstag, 10. September, ab 11 Uhr eine Familien-Party – das heißt, die Gäste zahlen ein Mal und können dann den ganzen Tag auf allen Anlagen spielen.

Beim Oderminigolf im Kurpark von Bad Lauterberg ist am Sonntag Familientag. Foto: Gero Fröhlich / SFB GmbH

Für 5 Euro pro Erwachsenen und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können Besucherinnen und Besucher Minigolf, Fußball-Billard, Shuffleboard oder Tischtennis/Headis spielen. Weitere Vergünstigungen wie Gutscheine, Zehnerkarten oder ähnliches gelten allerdings an diesem Tag nicht.

Damit die Energie nicht nachlässt, gibt es am Familientag auch Angebote an Speisen: So kostet die Bratwurst im Brötchen 2 Euro. Frisch zubereitete Crêpes und Eisspezialitäten runden das Angebot ab. Außerdem können Kinder an diesem Tag Stockbrot über der Feuertonne grillen.