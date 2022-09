Neue Sportkurse beim MTV Lauterberg

Beim MTV Lauterberg beginnen im September zwei Gesundheitssportkurse mit Übungsleiterin Dunja Göllnitz: Präventives Ausdauertraining und Haltung und Bewegung. Göllnitz ist Übungsleiterin mit einer B-Lizenz für Gesundheitssport.

Beim Präventiven Ausdauertraining erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Herz-Kreislauf-Ausdauertraining, das sich für Anfänger und Wiedereinsteiger eignet. Der Kursus umfasst zehn Trainingseinheiten à 60 Minuten und beginnt am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr in der Gymnastikhalle im Haus des Gastes in Bad Lauterberg. Die Kosten betragen 90 Euro, die man sich von der Krankenkasse erstatten lassen kann, da es sich um einen zertifizierten Präventionskursus handelt.

Haltung und Bewegung

Bei Haltung und Bewegung kombiniert Göllnitz Kräftigungs-, Dehn- und Entspannungsübungen mit einem Herz-Kreislauf-Training, um die Beweglichkeit zu erhalten und den Stützapparat zu stärken. Der Kursus findet acht Mal statt, die wöchentlichen Einheiten dauern jeweils 60 Minuten. Am Donnerstag, 15. September, geht es um 10.30 Uhr in der Gymnastikhalle im Haus des Gastes los. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro, die man sich ebenfalls von der Krankenkasse erstatten lassen kann.

Der MTV nimmt Anmeldungen unter der Telefonnummer 015229351808 entgegen oder als E-Mail an sportwart@mtv-lauterberg.de. Weitere Informationen gibt es auf der Vereinsseite im Internet unter www.mtv-lauterberg.de.

Judo-Schnupperangebote

Außerdem läuft gerade ein Schnupperangebot in der Judo-Abteilung: Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene können drei Mal kostenlos am Training teilnehmen. Das Kindertraining ist montags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der kleinen Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule. Die Trainingszeiten für Erwachsene erfährt man bei Jörg Klapproth unter der Telefonnummer 015255330536 oder per E-Mail an joerg.klapproth@online.de.