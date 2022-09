Irish Folk und Celtic Rock auf der Harz Mountains Ranch

Auf der Harz Mountains Ranch hat am vergangenen Wochenende die Musikgruppe Larkin gespielt. Schon bevor die Berliner Band mit Irish Folk und Celtic Rock aufspielte, waren alle Sitzplätze in der Ranch besetzt. Denn Larkin hat in der Südharzer Musikszene bereits einen Namen – spielte die Gruppe doch nicht zum ersten Mal auf der Harz Mountains Ranch auf.

Vom ersten bis zum letzten Song zogen die Berliner Musiker das Publikum in ihren Bann und erhielten entsprechenden Beifall. Schafft doch diese Band verblüffend locker den Spagat zwischen traditionellen irischen Songs, Tunes und Eigenkompositionen – darunter zum Beispiel ein abgewandelter Vers von Christian Morgenstern.

Attila mit der Teufelsgeige

Kantig, ungezügelt und kraftstrotzend performten die Musiker ihr Programm. Besonders wenn Attila mit seiner Teufelsgeige aufspielte, blieb im Saal kein Bein still. Mit Spaß, Energie, Humor und Routine aus 35 Jahren Bühnenerfahrung begeisterte der Musiker das Publikum. Nach etlichen Zugaben und einem Solo-Song von Attila verabschiedete sich Larkin.

Wie gewohnt sorgte das Team der Harz Mountains Ranch für die Bewirtung, wobei irische Speisen und Getränke gereicht wurden. Die nächste Veranstaltung auf der Harz Mountains Ranch findet am Samstag, 24. September, statt. Dann kommt die Band CountryToGo.

Nächster Gig steht bevor

CountryToGo sind der aus Texas stammende Joe Hawkins und sein Freund Harry Hubrich, die seit 2017 der Gitarrist Pit Trapp unterstützt. Hawkins und Hubrich gehörten über Jahre zu der Country Rock Band NightHawk, mit der sie in Deutschland und Europa auf der Bühne standen. Als CountryToGo touren sie nun durch Deutschland und verbreiten bei ihren Auftritten Saloon-Atmosphäre.