Kneipenfest „Night Beat“ kommt zurück nach Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Fünf Bands in einer Nacht: Diese Musiker spielen beim Night-Beat-Festival 2022 an verschiedenen Orten in Bad Lauterberg im Südharz auf.

Fünf Konzerte in verschiedenen Locations an einem Abend, das ist das Night Beat in Bad Lauterberg. Am Samstag, 24. September, ist es so weit: Mit einem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen Konzerten des Abends.

Mit dabei ist die Leipziger Formation Jamstreet. Sie bringt einen Mix aus Funk und Soul auf die Bühne der Almhütte. Die Rockband Ablazed steht im 5th Rock Avenue auf der Bühne. Mit ihrem Repertoire wollen sie für jeden Musikgeschmack im Publikum den richtigen Happen liefern. Im Saal des Kurhauses können Schlagerfans mit Songs von Costa Cordalis, Howard Carpendale, den Jürgens (Udo, Marcus und Drews) und vielen anderen feiern. Auch ein Open-Air gibt es am Kurhaus mit The Mantels: Hits der Beatles, Rolling Stones, Kinks, Searchers und Buddy Holly könnten bei den Zuhörerinnen und Zuhörern so manche Erinnerung wecken. In den Jägerstuben treten die Juicy Fruits auf und wollen das Honky-Tonk-Publikum mit Rock’n’Roll überzeugen.

Vorverkauf im Ort und über das Internet

Weitere Infos findet man im Internet unter www.night-beat.net oder auf der Facebook-Veranstaltungsseite. Die Eintrittsbändchen gibt es für 16 Euro in folgenden Vorverkaufsstellen: bei Rewe-Markt Weitzel OHG, Lutterstr. 1, bei der Touristinformation der Stadt, Ritscherstr. 4, in allen beteiligten Night-Beat-Lokalen – und online auf www.honky-tonk.de als Ticketdownload. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Musikbeginn ist ab 21 Uhr.

Alle Bands und Locations im Überblick: