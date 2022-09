Seit 50 Jahren prägt das Panoramic die Skyline von Lauterberg

Zum 50-jährigen Bestehen des Panoramic-Hotels in Bad Lauterberg hat Küchenleiter Pierrot Sarkis eine Jubiläumstorte gemacht. Der Erlös der Tombola ging an den Deutschen Kinderschutzbund Bad Lauterberg. Comedians und Clowns sorgten beim Jubiläumsfest für Stimmung unter den Gästen.

Das Familienhotel Panoramic gibt es seit 50 Jahren in Bad Lauterberg. Zum Jubiläum hat das Hotel zu einem Sommerfest eingeladen – dafür wurde extra ein Zirkuszelt aufgestellt.

Die Geschäftsleitung und das Panoramic-Team feierten mit Stammgästen, Freunden, Geschäftspartnern, Bekannten und auch mit den Bad Lauterbergern und den Einwohnern aus den anliegenden Städten und Gemeinden.

Panoramic-Hotel in Bad Lauterberg: Wie alles anfing

Zum 50-jährigen Bestehen des Panoramic-Hotels in Bad Lauterberg hat Küchenleiter Pierrot Sarkis eine Jubiläumstorte gemacht. Der Erlös der Tombola ging an den Deutschen Kinderschutzbund Bad Lauterberg. Comedians und Clowns sorgten beim Jubiläumsfest für Stimmung unter den Gästen. Foto: Panoramic Hotel Bad Lauterberg

Das Panoramic ist im Oktober 1972 eröffnet worden. Damals bestand das Hotel aus zwei Gebäuden mit jeweils 16 Etagen. Insgesamt gab es 302 Apartments à 48 Quadratmeter und vier Penthäuser zwischen 88 und 120 Quadratmeter. Das Hotel wurde damals als reines Selbstverpflegungshotel ausgerichtet und kam somit mit folgendem Personal aus: ein Direktor, ein Schwimmmeister, ein Haustechniker, vier Bürokräfte und drei Hotelangestellte. Mitte der 90er stieg dann die Nachfrage an der Verpflegungsleistung Halbpension an. Seit 2005 steht die Leistung All Inclusive im Vordergrund, die momentan etwa 80 Prozent der Buchungen ausmacht. Um die jährlich über 140.000 Gäste zu versorgen, beschäftigt das Apart- & Familienhotel Panoramic mittlerweile über 100 Mitarbeiter zu Spitzenzeiten. Die Zielgruppe breit aufgestellt: Es kommen Familien mit Kindern, Senioren mit ihren Enkeln und auch Paare. Die Auswahl an Verpflegungsleistungen reicht von Frühstück, Halbpension Plus oder All Inclusive bis zu einer Ferienwohnung mit Selbstversorgung. Dadurch soll sich jeder Gast seinen Urlaub in der Kneippstadt individuell nach dem eigenen Budget und den jeweiligen Vorlieben zusammenstellen können.

Nicht nur das Hotel feiert Jubiläum – auch einige Beschäftigte haben Dienstjubiläen und halten dem Haus zum Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten die Treue: Monika Resagk hält dem Panoramic bereits seit mehr als 30 Jahren die Treue. Gabriele Preuß ist seit mehr als 20 Jahren dabei und Stefanie Höch-Gudehus, Stefanie Mahn, Michaela Köhn und Janine Engelmann arbeiten seit zehn Jahren für das Hotel.

Frischer Wind im Bad Lauterberger Panoramic Hotel

Seit 2008 wird das Familienhotel im Dietrichstal in Bad Lauterberg von Geschäftsführer Matthias Seidel und Hoteldirektor Matthias Mahn geleitet. Sie investierten in den vergangenen 14 Jahren mehrfach in das Erscheinungsbild des Hotels.

So erhielt im Dezember 2011 die Tanzbar eine Rund-Um-Erneuerung: Sie wurde zu dem Restaurant „Glück auf“ mit Sonnenterrasse umgestaltet, in dem nun zahlreichen Sportveranstaltungen live übertragen werden. Außerdem wurden 2011 die Fahrstühle modernisiert und das Parkdeck abgerissen.

Im Sommer 2022 haben regionale Firmen das Restaurant des Hauses umgestaltet und eine Front Cooking Station eingebaut. „Ein moderner Touch mit gemütlichen Akzenten bringt einen weiteren Wohlfühlfaktor für all unsere Gäste. Wir sind sehr stolz auf die gelungene Umsetzung“, so Janine Engelmann, Direktionsassistentin Sales und Marketing.

Damit gibt sich das Hotel mit Schwimm- und Saunalandschaft, die auch externe Gäste nutzen dürfen, aber noch nicht zufrieden. Es soll weiter renoviert werden: In den nächsten Monaten soll eine weitere Etage modernisiert werden

Jubiläumfest mit Geburtstagsüberraschung

Als Highlight der Jubiläumsfeier am vergangenen Samstag bleibt den Gästen wohl die sechsköpfige Band Bartlos aus Nordhausen in Erinnerung. Ihre Musik ließ sogar die jungen Gäste die Tanzfläche stürmen.

Bauchredner Steffen Bistry sorgte für so viel Heiterkeit, dass manche Person im Publikum Tränen lachte. Getreu dem Motto „Humor aus dem Bauch“ verzauberte Bistry seine Handpuppe gekonnt in einen schlagfertigen Freund, der sagte, was andere denken.

Um Mitternacht hatte Geschäftsführer Seidel noch eine Überraschung zum Geburtstag der Mitarbeiterin Stefanie Höch-Gudehus parat: Alle Beschäftigten stießen mit Sekt auf ihren Geburtstag an.

Das Jubiläumsfest ging am Sonntag gleich ab 11 Uhr vormittags weiter. Das Fest war eingehüllt in viel Sonnenschein und jede Menge gute Laune seitens der Besucherinnen und Besucher. Für musikalische Stimmung sorgten die drei Musiker von Juicy Fruits.

Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen

Für Kinder hatten sich die Veranstalter ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Kreativ-Ecke, Ponyreiten, dem Zauber-Clown Figaro und dem Hausmaskottchen Benny der Biber ausgedacht. Weitere Programmpunkte waren Bogenschießen, das von Outdoor Friend betreut wurde, ein Kids Workout durch Movement und der Comedian Hausmeister Paul, der sich unter das Publikum mischte.

Selbstgemachte Jubiläumstorte vom Küchenprofi

Küchenleiter Pierrot Sarkis hatte persönlich in tagelanger Handarbeit passend zum 50-jährigen Bestehen des Hotels eine Panoramic-Torte angefertigt. Die Besucherinnen und Besucher des Festes konnten einen kleinen Obolus für ein Stück Torte in ein Sparschwein spenden. Der Erlös geht an das Kinderdorf Albert Schweitzer. Die Gesamtspende stockte die Panoramic-Geschäftsführung auf insgesamt 600 Euro auf.

Auch die Tombola war ein Besuchermagnet. Verschiedene regionale Firmen hatten im Vorfeld Preise gesponsort. Jedes zweite Los hat gewonnen. Stolze 1.500 Euro sind am Sonntag bei der Tombola zum Panoramic-Jubiläum eingenommen worden. Der Erlös geht an den Deutschen Kinderschutzbund Bad Lauterberg. Panoramic-Geschäftsführer Seidel schätzt an dem Verein nicht nur das Anliegen, sondern auch, dass er regionale direkte Ansprechpartner hat. „Hier kann man sicher sein: Das Geld wird nicht zweckentfremdet“, sagt Seidel.

Das Sales-und-Marketing-Team unter der Leitung von Maria Behnecke und Janine Engelmann erklärte, für das Panoramic liege es auf der Hand, einen Verein wie den Deutschen Kinderschutzbund zu unterstützen. Schließlich habe das Familienhotel mit dem Verein eines gemeinsam: „Kinder sind unsere Zielgruppe.“