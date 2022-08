100 Jahre Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis

Barbis. Wo die Platzkonzerte zum Jubiläum des Feuerwehrmusikzugs in Barbis geplant sind.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis feiert am kommenden Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Neben einer internen Feierstunde werden die Musiker am Samstag, 3. September, an verschiedenen Standorten im Dorf jeweils Platzkonzerte geben.

Los geht es um 11 Uhr vor dem hiesigen Edeka-Markt, danach um 12 Uhr bei Firma Deppe und Strücker. Um 13 Uhr geht es weiter zur Kreuzung Sperberweg/Fasanenstraße und zum Schluss um 14 Uhr vor dem Sportplatz. Ab etwa 15 Uhr findet dann am Feuerwehr-Gerätehaus in Barbis eine öffentliche Feier für alle Bürgerinnen und Bürger statt, bei der es weitere Musikdarbietungen gibt. Dort werden dann auch die Barbiser Straßenmusikanten und der Barbiser Fanfarenzug auftreten.