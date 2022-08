Lauterberg: Einschränkungen in Warmwasser-Versorgung möglich

Bad Lauterberg. Mögliche Einschränkungen in der Warmwasserversorgung in Bad Lauterberg: Die Harz Energie repariert am Mittwoch das Fernwärmenetz.

Einschränkungen in der Warmwasserversorgung sind wegen planmäßiger Reparaturarbeiten am Mittwoch, 31. August, im Fernwärmenetz in Bad Lauterberg möglich. Die Harz Energie Netz GmbH repariert das Fernwärmenetz an diesem Tag im Auftrag der Bad Lauterberg Netz.

Das Unternehmen soll zwei sogenannte Streckenschieber ersetzen. Sie haben die Aufgabe, das Gesamtnetz in einzelne Abschnitte aufteilen zu können.

Einschränkungen im Bad Lauterberger Verkehr

Im Rahmen dieser Maßnahme kann es ab etwa 8.30 Uhr am Mittwoch zu Einschränkungen in der Wärme- und Warmwasserversorgung für rund 90 Haushalte in der Dr.-Bodo-Otto-Straße, Bahnhofstraße, Jahnstraße, Heikenbergstraße, Hauptstraße, Ladestraße, Stützerstraße, Ritscherstraße, Schulstraße und Ritterstraße kommen. Auch im Fußgänger- und Straßenverkehr kann es zu geringfügigen Einschränkungen kommen.

Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis 16 Uhr abgeschlossen sein. Die Oberflächen für die erstellten Kopflöcher sollen zeitnah wiederhergestellt werden.

So funktioniert das Fernwärmenetz in Bad Lauterberg

Für den Austausch der Streckenschieber investiert die Bad Lauterberg Netz etwa 25.000 Euro.

Die Fernwärme für Bad Lauterberg wird in der Bahnhofstraße in zwei Blockheizkraftwerken mittels Kraft-Wärme-Kopplung, also der gemeinsamen Erzeugung von Strom und Wärme, erzeugt. Die Fernwärme wird mittels Heißwasser über ein acht Kilometer langes Rohrleitungssystem zu den Kunden transportiert.