Das Abenteuer 9-Euro Ticket

Mein Abenteuer mit dem 9-Euro-Ticket beginnt am 1. Juni an der Haltestelle Meilerplatz in Bad Lauterberg. Als jemand der durchgängig Auto gefahren ist war ich auf die drei vor mir liegenden Monate sehr gespannt.

Der erste Eindruck – der Bus ist ein Geräuschmonster. Es beginnt schon beim Einstieg. Einem asthmatischen Ausatmen gleich öffnet sich die Tür und schließt sich hinter einem mit dem entsprechendem Ausatmen.

Dann muss sich das Gefährt erst einmal mit lautem Heulen in Bewegung setzen. Wenn es dann in Schwung gekommen ist, hört man ein Summen, das mich an das Schnurren von Kätzchen erinnert. Zumindest bis die nächste Haltestelle ansteht.

Ein bisschen was geht immer

Um zum Stoppen zu kommen, wird ein Geräusch verursacht, was an einen Heizkessel erinnert aus dem heiße Luft schnell ausgestoßen wird. Diese Geräuschkulisse wiederholt sich von Haltestelle zu Haltestelle, variierend auch noch durch verkehrsbedingte Stopps und die Fahrstile der Fahrer.

An manchen vorgegebenen Haltepunkten braucht der Bus nicht zu halten, weil weder jemand aus- noch jemand einsteigt. Die Haltestellen Heinrichstraße mit zwei Einstiegen in drei Monaten, Försterstieg mit drei und Fasanenstraße mit je fünf Ein- beziehungsweise Ausstiegen wurden während meiner Fahrtzeiten nach meinen Beobachtungen am wenigsten genutzt.

Überhaupt ist es erstaunlich, wie viele Sitzplätze in einem Regionalbus vorhanden sind. Auch wenn ich das Gefühl hatte, der Bus sei voll, ein bisschen was ging immer noch. Einmal musste ein vermeintlich voller Bus auf der Heimfahrt nach Bad Lauterberg am Hasenwinkel halten. Dort stiegen dann noch drei Betreuer mit ungefähr 20 Ferienkindern im Grundschulalter ein.

Umzugsorganisation und TikTok

Tatsächlich kamen noch alle unter. Kaum ein Fahrgast steigt ohne Rucksack oder Gepäck ein, die wenigsten ohne Handy. Zwar gilt nach wie vor – je jünger desto beliebter das Mobiltelefon – aber auch die ältere Generation hat sich dieses Kommunikationsgerät inzwischen zu Eigen gemacht.

Ich erinnere mich beispielsweise an einen älteren Herrn ein paar Reihen hinter mir, der den gesamten Bus an der Organisation seines Umzugs teilhaben ließ. In einer Reihe vor mir konnte ich nicht anders als dem vor mir Sitzenden über die Schulter zu gucken. Dort durfte ich aus einer Gruppe heraus jeweils einzeln tanzende Männer in einer Tik Tok-Sequenz zusehen.

Verhandlungen mit Kinderwagen

Die dramatischste Situation habe ich an der Molkereistraße miterlebt. Schon am stark frequentierten Postplatz stiegen eine Familie und eine Mutter, jeweils mit einem Kinderwagen ein. In meiner Erinnerung waren Kinderwagen sehr handlich. Heutzutage nehmen sie wesentlich mehr Platz ein. Jedenfalls war nach Ansicht des Busfahrers kein weiterer Platz mehr vorhanden, als ein weiterer Fahrgast mit einem ebenso voluminösen Kinderwagen zusteigen wollte. Das sah die Mutter mit Kind und Wagen nicht ein und fing an zu verhandeln. Erst die Androhung der Polizei und die Vermittlung des männlichen Teils der Familie vermochten die Frau nach etwa sechs Minuten zur Einsicht zu bewegen.

Das Abenteuer endet

Mein überraschendstes Erlebnis war als der Bus Anfang August plötzlich seine Fahrtroute änderte. Letzte Station Scharzfeld war Sattlergasse, Endhaltestelle danach Bahnhof Herzberg. Mein Fußweg bis zum Marktplatz in Herzberg verdoppelte sich dadurch unverhofft. Bisher war mein Ausstieg die Lönsstraße gegenüber dem Friedhof.

Es waren ereignisreiche Wochen, die ich nicht vermissen möchte. Ich habe an Fahrtkosten ungefähr 120 Euro gespart und der Umwelt ein wenig geholfen. Ich habe das Busfahren geliebt. Ciao ciao 9-Euro-Ticket.