Flohmarkt für Bad Lauterberg am Sonntag

An Werktagen parken hinter dem Gebäude mit den Hausnummern 22 bis 24 an der Wissmannstraße in Bad Lauterberg die Patienten und Patientinnen der dortigen Physiotherapiepraxis, des Hypnotiseurs, der in dem Haus praktiziert, und die Kundschaft des Möbelgeschäfts Jysk. Aber an Sonntagen bleibt der Parkplatz meistens leer. „Den Platz muss man doch irgendwie nutzen“, dachten sich Rainer Fröhlich und die anderen Mieterinnen und Mieter – und so entstand die Idee, einen Flohmarkt zu organisieren, die tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde: Am Sonntag, 28. August, ist der erste Termin.

Für 5 Euro pro Meter können Menschen aus der Nachbarschaft einen Stand mieten, um gebrauchte Sachen zu verkaufen. Hinzu kommt eine Kaution von 5 Euro, die die Hausgemeinschaft zurückzahlt, wenn der Stand sauber und ordentlich hinterlassen wird. Gewerbetreibende zahlen 7 Euro pro Meter.

In der Einfahrt zwischen dem Gebäude und der Hausnummer 26 soll zudem ein Kinderflohmarkt stattfinden. Der Nachwuchs braucht keine Standgebühr zahlen. „Da können sich die Kinder nach den Ferien ihr Taschengeld wieder aufbessern“, sagt Fröhlich.

Noch sind Plätze frei

Noch sind Plätze frei – sowohl auf dem Parkplatz bei den Großen, als auch in der Einfahrt bei den Kleinen. Anmelden kann man sich bei Rainer Fröhlich unter Telefon 05524 3078790 oder bei Rainer Brune unter Telefon 01626133059. Ab 7 Uhr beginnt der Aufbau.

Wie groß die Veranstaltung wird, kann Fröhlich noch nicht einschätzen. „Die Aktion soll ja erstmal die Gemeinschaft in der Nachbarschaft fördern und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen“, sagt er. Wenn das gut ankommt, könnten sich die Organisatoren vorstellen, einen solchen Flohmarkt in regelmäßigen Abständen auf die Beine zu stellen.

Livemusik hängt von der Gema ab

Beim ersten Termin am Sonntag könnte es übrigens noch eine Überraschung geben: Der in Bad Sachsa wohnende Rapper Sönke Schramm könnte auftreten. Schramm ist dafür bekannt, aus dem Stegreif Texte zu performen. Eine Bühne für seinen Auftritt ist schon da: die Feuertreppe. Ob das wirklich klappt, hängt von der Gema ab. Die Veranstalter haben einen entsprechenden Antrag am vergangenen Montag gestellt, bisher aber keine Rückmeldung erhalten. Fröhlich hofft, dass für Schramms Auftritt keine Gebühren anfallen, weil er seine Texte improvisiert und auf Tonträger und Instrumente verzichtet.

Übrigens: Wenn bei dem Flohmarkt etwas übrig bleibt, soll das für die Bäume im Kurpark gespendet werden.

Was macht die Gema

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, ist eine Vereinigung von Musikschaffenden. Darunter sind Komponisten, Textdichter und Verleger. Insgesamt hat die Gema etwa 85.000 Mitglieder (Stand Dezember 2021) – die meisten sind Komponisten und Textdichter. Sie zahlen einmalig eine Aufnahmegebühr und regelmäßig Mitgliedsbeiträge. Eine Mitgliedschaft ist freiwillig. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass Menschen, die Musik öffentlich nutzen, dafür bezahlen. So schützt die Gema die Urheberrechte der Schöpfer. Sie gilt als gesetzliche Verwertungsgesellschaft. Die erwirtschafteten Erträge zahlt sie an ihre Mitglieder und Rechteinhaber in der ganzen Welt aus.