Ukraine-Flüchtlinge erhalten Erstausstattungen in Bad Lauterberg

Die 1.400 Euro, die der Sozialverband Deutschland Bad Lauterberg (SoVD) gesammelt und für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt hatte (wir berichteten), sind genau für diesen Zweck eingesetzt worden und haben die Bedürftigen erreicht.

Für das Geld, das an die Johanniter-Unfallhilfe Bad Lauterberg (Haus der Begegnung) übergeben wurde, sind Erstausstattungen über den Kleidershop Bad Lauterberg in der Wissmannstraße 25 (Second-Hand-Waren) an die Flüchtlinge abgegeben worden.

Wie Ingrid Heß, eine der ehrenamtlichen Helfer des Kleidershops, in einem Gespräch jetzt mitteilte, wurden an insgesamt 57 Menschen die entsprechenden Erstausstattungen übergeben. Diese hatten einen Berechtigungsschein vorgelegt, der in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landkreises und der Johanniter-Unfall-Hilfe im Haus der Begegnung ausgestellt worden war. Dabei wurden neben den eigentlichen persönlichen Dingen der Erstausstattung je nach Bedürftigkeit auch Haushaltswaren und Spielwaren ausgehändigt.

„Die Kommunikation war mitunter etwas schwierig, aber teils in Englisch oder mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen auf dem Smartphone klappte das alles doch recht problemlos“, so eine Mitarbeiterin des Kleidershops. In dem Team um Ingrid Heß sind weitere zehn Ehrenamtliche in dem Shop aktiv und alle haben nach wie vor viel Freude und Spaß an ihrer mitunter anstrengenden Tätigkeit.

Denn nicht nur an den zwei Öffnungstagen jede Woche sind die Helfer aktiv, die eingehenden Waren müssen begutachtet und sortiert werden und die Sauberhaltung des Geschäftes wird ebenfalls in „Eigenregie“ geleistet. Da in dem Geschäft Maskenpflicht besteht (für alle) war dieser Job gerade an den heißen Tagen in der Vergangenheit eine besondere Herausforderung.

Motivierend wirkten da die Dankbarkeit und Höflichkeit der Flüchtlinge. Fast alle seien später noch einmal wiedergekommen und hätten sich nochmals bedankt und sogar kleine Präsente mitgebracht.

Daneben versorgten sich die Geflüchteten auch mit notwendigen Artikeln aus dem Sortiment des Kleidershops.

Auch Einheimische und Gäste kommen zu den Öffnungszeiten (Dienstags von 14 bis 18 Uhr und Donnerstags von 10 bis 13 Uhr) in den Second-Hand-Laden, weil die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt, wie es scheint. Manchmal seien kurz nach der Eröffnung schon 50 bis 60 Kunden in den Geschäftsräumen.

Aber nicht nur die Erwerber sind wichtig für das Geschäftsprinzip: Willkommen sind auch weiterhin Spender von entsprechenden Waren. Diese sollten selbstverständlich sauber, tragfähig und funktionstüchtig sein.

Weggeworfen wird nichts: Aussortierte Waren werden nach wie vor an die Rumänienhilfe übergeben. Unterstützt werden zusätzlich ortsfremde Organisationen in der Nachbarschaft. Der Kleidershop ist bereits seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erfolgreich aktiv, dort wird auch eine Fahrradstube betrieben.