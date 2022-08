Auszubildende aus Bad Lauterberg machen Praktikum auf Mallorca

Bad Lauterberg. Zwei angehende Altenpflegefachkräfte aus dem Kursana Domizil in Bad Lauterberg sind in einer Seniorenresidenz auf der Mittelmeerinsel Mallorca im Einsatz gewesen.

Praktikum unter Palmen mit Blick aufs Mittelmeer: Zwei angehende Pflegefachkräfte aus der Senioreneinrichtung Kursana Domizil Bad Lauterberg haben im Rahmen ihrer Ausbildung kurzerhand zwei Wochen lang die Bewohnerinnen und Bewohner einer Seniorenresidenz auf der Ferieninsel Mallorca betreut. Möglich gemacht hat diesen angenehmen Auslandseinsatz ein Förderprogramm der Europäischen Union.

Wie die Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg berichtet, haben die Azubis Jessica Zaß-Saatze und Marcel Schulze im dritten Jahr ihrer Altenpflege-Ausbildung am sogenannten Erasmus-Programm teilgenommen. Das Programm ermöglichte in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule II in Osterode die Arbeitserfahrung auf der Mittelmeerinsel.

Auszubildende aus Bad Lauterberg schwärmen von ihrem Aufenthalt

„Sie waren auf Mallorca in Santa Ponca in der Einrichtung Escastellot Residencia auf der Pflegestation Wohnen im Einsatz“, berichtet Direktorin Schomburg. Die beiden Kursana-Auszubildenden geraten nach ihrer Rückkehr in den deutschen Berufsalltag immer noch ins Schwärmen, wenn sie über ihr Mallorca-Praktikum berichten.

„Die Senioreneinrichtung liegt dort auf einem Berg mit einem herrlichen Ausblick auf eine Bucht“, sagt Zaß-Saatze. Sie und ihr Azubi-Kollege Schulze seien dort im Früh- und Spätdienst eingesetzt worden. „In der Einrichtung werden überwiegend deutsche Bewohner und eine Spanierin betreut. Im Bereich des betreuten Wohnens leben Schweizer, Schweden und Deutsche, die sich regelmäßig freuen, wenn deutsche Praktikanten Ausbildungserfahrungen bei ihnen sammeln“, erzählt Zaß-Saatze. Sie weiß inzwischen: „In Spanien wird auch der Pflegegrad anerkannt. Ebenso, wie man auch auf Mallorca Pflegegeld bekommt.“

Ihr Kollege Schulze verweist auf die angenehmen Arbeitsumstände, die dem Standort im Mittelmeer zu verdanken sind. „Auf Mallorca sind für die Senioren und ihre Pflegekräfte etliche tolle Beschäftigungen im Angebot – auch Ausfahrten nach Palma“, erzählt der junge Mann. Zum Freizeitprogramm gehören demnach aber auch Kaffeestunden auf der Terrasse unter Palmen sowie Wasser- und Hockergymnastik, aber auch Gedächtnistraining.

Wenn Senioren auf der Tanzfläche twisten

Die Praktikanten Zaß-Saatze und Schulze haben aber auch eigene Spuren hinterlassen: Sie haben in Eigeninitiative für die Bewohner einen „Oldie-für-Goldie-Abend“ mit Musik, Tanz und Evergreens organisiert. Zaß-Saatze berichtet von einem rührenden Moment: „Die Angehörige Isabella wurde von ihrem im Rollstuhl sitzenden Mann zum Tanzen aufgefordert“, erzählt die deutsche Praktikantin. Isabella habe die Aufforderung dankend angenommen und dann mit ihrem Mann zum Elvis-Presley-Song „Only You“ getanzt. „Andere Bewohner haben sogar einen Twist aufs Parkett gelegt“, schwärmt Zaß-Saatze von dem stimmungsreichen Abend.

Kursana-Direktorin Schomburg ist begeistert, dass das Mallorca-Praktikum ihren beiden Ausbildungskräften viele tolle Momente beschert hat: „Ich freue mich, dass die beiden diese Chance bekommen und genutzt haben“, sagt die Direktorin.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Aber nicht nur die beiden Praktikanten profitieren künftig von ihren Auslandserfahrungen im Bereich der Altenpflege. Auch die Senioren aus dem Kursana Domizil an der Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Lauterberg kommen in Zukunft regelmäßig in den Genuss ihres reichhaltigen Erfahrungsschatzes. „Schon in Kürze werden wir beide nach dem Abschluss ihrer Ausbildung als anerkannte Pflegefachkräfte im Haus Lukas begrüßen“, sagt Schomburg.