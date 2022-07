Radverkehr WgiR-Ratsfraktion kritisiert Fahrrad-Politik in Bad Lauterberg

Der Schutzstreifen für Radfahrer in der Scharzfelder Straße in Bad Lauterberg ist verschwunden – dafür gibt es einen Grund.

Bad Lauterberg. Demarkierung eines Fahrradstreifens in einer Straße in Bad Lauterberg und Fahrradstellplätze an fragwürdigem Ort: WgiR-Ratsfraktion ist unzufrieden.