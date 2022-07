Bad Lauterberg. US-Amerikaner Doug Adkins tourt mit seiner Band gerade durch Europa – ein Halt ist die Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg.

Der Singer-Songwriter Douglas Martin Adkins tritt mit seiner Band auf der Harz-Mountain-Ranch in Osterode auf.

Live-Musik Country-Musiker Doug Adkins und Band kommen in den Harz

Der Konzert-Sommer auf der Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg geht weiter: Als nächstes steht der Singer-Songwriter Douglas Martin Adkins aus den USA auf der Bühne. Am Samstag, 30. Juli, ist es so weit.

Doug Adkins und Band spielen zum ersten Mal auf der Harz Mountains Ranch. Dabei ist der Musiker in der Szene längst kein Neuling mehr: Er hat über 250 Songs geschrieben und mehrere CDs aufgenommen. Mit dem 2020 erschienen Album „A Cowboy’s Life“ tourt er gerade durch Europa mit Auftritten in Schweden, Deutschland, Belgien, Österreich, Dänemark und der Schweiz.

Das ist Doug Adkins

Adkins ist in Montana aufgewachsen. Als er zu seinem 18. Geburtstag eine Gitarre bekam, veränderte das sein Leben: Gleich am nächsten Tag verfasste er seinen ersten Song, informiert der Musiker auf seiner Internetseite.

Was folgte, ist Country-Blues von seiner besten Seite. 2020 war der US-Amerikaner dann bei der Jubiläumsstaffel von “The Voice of Germany“ und hat es dort bis in die Sing-Offs geschafft.

Das erwartet das Publikum auf der Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg

Kraftvolle und tiefe Stimme, viel Energie und eine starke Dosis davon, was es heißt, Country zu sein, wirbt die Harz Mountains Ranch für das Konzert. Eine Doug Adkins Live Show sei ein energiegeladenes Konzert voller klassischer Americana-Songs – und perfekt für jedes Publikum, versprechen die Veranstalter und Veranstalterinnen.

Von Country bis zu klassischem Rock und Folk sei alles dabei. „Mit einer Mischung aus Songs seiner eigenen CDs und solchen von Country-Größen wie Alan Jackson, Garth Brooks oder Hank Williams wird er mit seiner Band die Harz Mountains Ranch zum Beben bringen“, so das Organisationsteam. Adkins selbst schreibt: „We will bring the party.“

Das Konzert auf der Harz Mountains Ranch, Odertal 6 in Bad Lauterberg, am Samstag, 30. Juli, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Weitere Informationen zu Doug Adkins gibt es im Internet unter www.dougadkins.com.

Die Harz Mountains Ranch in Bad Lauterberg

Die Harz Mountains Ranch hat dieses Jahr im Mai mit einem musikalischen Frühschoppen ihr 25. Jubiläum gefeiert. Der Verein Country & Western Roadies Harz-Mountains betreibt die Einrichtung. Neben den Konzerten gibt es regelmäßig Line-Dance-Abende. Außerdem können Organisationen den Ort für Veranstaltungen buchen.