Landtagswahl in Niedersachsen Bad Lauterberg sucht Helfer für die Landtagswahl im Oktober

Die Stadt Bad Lauterberg sucht für die Landtagswahl am Sonntag, 9. Oktober, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, insgesamt sind neun Wahlvorstände zu besetzen. Hauptsächlich werden hierfür noch einige Beisitzer benötigt, teilt das Rathaus mit.

Am Donnerstag, 21. Juli, findet ab 17 Uhr eine Veranstaltung im Kurhaus statt, bei der die Stadtverwaltung über die Aufgaben der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Landtagswahl informiert. Dabei können Interessierte auch Fragen zur Wahl und zum Wahlablauf stellen.

Voraussetzungen

Wahlhelfer kann werden, wer am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, Deutscher im Sinne des Artikel 116 Abs. 1 Grundgesetz ist, seit mindestens drei Monaten im Land Niedersachsen seinen Wohnsitz hat und wer nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Am Wahltag arbeiten die Wahlvorstände von 8 bis 18 Uhr in zwei Schichten. Ab 18 Uhr werden anschließend alle Wahlhelfer benötigt um das Wahlergebnis auszuzählen. Für die Tätigkeit als Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro und für die Tätigkeit als Wahlvorsteher 70 Euro gezahlt.

Weitere Informationen

Wer Interesse hat, als Wahlhelfer ehrenamtlich tätig zu werden und die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich im Internet unter www.badlauterberg.de/buergerservice/aktuelles/wahlen, telefonisch unter 05524/853-149 oder mit einer E-Mail an wahlen@badlauterberg.de als Wahlhelfer unter Angabe seiner Kontaktdaten anmelden.

