Kita in Bad Lauterberg macht eigene Kirmes mit Zuckerwatte

Bad Lauterberg. Die AWO-Kindertagesstätte in Bad Lauterberg hat die Kinder vor den Sommerferien mit einem besonderen Sommerfest beglückt.

Der Duft von Zuckerwatte sorgt für echtes Kirmes-Feeling in der AWO-Kita in Bad Lauterberg.

Die Kinder der AWO-Kindertagesstätte haben begeistert über ihre Schützenfestbesuche berichtet – also wieso nicht eine eigene Kirmes im Kindergarten veranstalten, dachten sich die Erzieherinnen. So ging es in die Planung, um das Sommerfest als richtigen Rummel zu gestalten.

Die AWO-Kirmes hatte einiges zu bieten: Die Musik vom Autoscooter schallte über das ganze Gelände, ebenso wie das Klirren der Konserven beim Dosenwerfen. Ein bisschen Geschick brauchten die Kinder beim Ringwerfen und Bälledart.

Glitzertattoos für den passenden Look

Bei den Kindern, die es gerne spannend mögen, kitzelte das „Verrückte Haus“ die Abenteuerlust heraus: Hier erwarteten die Kinder bunte Lichter, viele Tücher, ein langer Sumpf, sowie geheime Schätze zum Ertasten. Für den passenden Look gab es bunte Glitzertattoos.

Bei den einzelnen Ständen konnten die Kinder auf einem „Lebkuchenherz“ Stempel ergattern, die es Ihnen leichter machten auch ohne Anwesenheit der Eltern nicht den Überblick zu verlieren.

Der Duft von Popcorn und Zuckerwatte vervollständigte das Kirmes-Feeling.

