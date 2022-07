Ballermann-Lied „Layla“ auf den Schützenfesten im Südharz?

Das Ballermann-Lied „Layla“ von DJ Robin und Schürze hat in Deutschland eine Diskussion um Zensur und Kunstfreiheit ausgelöst, nachdem die Stadt Würzburg das Abspielen auf dem Kiliani-Volksfest verboten hat. Der Vorwurf: Der Text ist sexistisch. An diesem Wochenende stehen die Schützenfeste in Bad Sachsa und Bad Lauterberg an. Wird der Song da zu hören sein?

Schützenmeister Lutz Hasselkus in Bad Sachsa will den DJs – DJ Airbeck am Freitag und DJ Thomas Ex Resident DJ Mega Park Mallorca – vorerst keine Vorgaben machen. „Wenn wir da anfangen, dürften viele andere Lieder auch nicht gespielt werden, auch gerade bei den englischsprachigen.“ Ähnlich sieht es Bernd Wiegand, Vorsitzender der Schützengesellschaft Bad Lauterberg: „Die Lieder sind Aufgabe des DJs.“ Die Plattenfirma Summerfield Records hat zu der Kontroverse unter dem Hashtag #freelayla inzwischen eine Online-Petition gegen Zensur gestartet.

Autoscooter in Bad Lauterberg fällt wegen Corona aus

Die Schützenfeste in den Südharz-Städten sollen beide drei Tage dauern, von Freitag bis Sonntag. Am Freitagabend beginnt das Fest in Bad Lauterberg um 17 Uhr mit dem Festbieranstich auf dem Festplatz, in Bad Sachsa geht es um 19 Uhr mit dem Antreten der Schützengesellschaft vor dem Restaurant SAXA los.

Doch ganz so üppig wie geplant, kann das Ereignis in der Kneippstadt nicht ablaufen: Corona zieht dem ganzen einen Strich durch die Rechnung. Sowohl der Autoscooter als auch der Fischwagen fallen aufgrund von Infektionen mit dem Virus aus. „Aufgrund der zeitlichen Enge wird ein Ersatz beider Geschäfte nicht möglich sein“, informiert Bernd Wiegand, Vorsitzender der Schützen. Alle Alternativen seien verplant.

Trotzdem soll es am Samstag, 16. Juli, weitergehen: Um 10 Uhr trifft man sich zum Abholen des Königs und der Königin an der Pension Kreihe, Ahnstraße 6. Gegen 12.30 Uhr macht man sich gemeinsam auf den Weg zur St. Andreaskirche, Hauptstraße 89. Dort erfolgt die Kranzniederlegung.

Eintritt frei

Anschließend findet auf dem Festplatz an der Lutterstraße ein Kinderfest mit selbst gebackenen Kuchen und anderen Leckereien statt. Ab 20 Uhr legt ein Live-DJ zur Disco Night mit Liedern aus den 80ern, 90ern und 2000er Jahren auf. Spätestens dazu eröffnet auch die Cocktailbar. Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 17. Juli, gilt es dann ab 10 Uhr wieder fit zum Schützenfrühstück mit Festandacht zu sein. Dazu spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis und die Vereinskönige werden proklamiert. Ab 13.30 Uhr sammelt man sich auf dem Rewe-Parkplatz an der Lutterstraße zum Hauptfestumzug, der durch die Innenstadt zurück zum Festplatz führt. Um 17.30 Uhr beginnt die Proklamation der Majestäten, Bestmänner und Pokalgewinner. Danach soll die Party weitergehen.