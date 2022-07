So schmeckt der neue Honig aus Bad Lauterberg im Harz

Auf dem Dach des Modehauses Rudolphi herrscht reges Treiben. „Das ist noch gar nichts“, sagt Inhaber Carsten Kröger. „Wenn die Sonne scheint und es warm ist, ist viel mehr los“ – und das seit April. Denn da hat Imker Jens Köchermann von der Einhorn-Imkerei in Scharzfeld sechs seiner Honigbienenstöcke auf dem Flachdach des Modehauses aufgestellt.

Inzwischen kann man den Honig bei Rudolphi kaufen. Ein Glas à 250 Gramm kostet 4,99 Euro. Auf den Gläsern der ersten Charge ist ein Foto des Modehauses. Und die Etiketten für die zweite Charge sind auch bereits fertig. Darauf ist dann ein Bild der Kneippstadt zu sehen.

Mehr Insekten für die Stadt

Die Zusammenarbeit mit dem Imker aus Scharzfeld entstand durch eine Idee von Carsten Kröger. „Man hört immer wieder, dass es gerade in Städten zu wenig Insekten gibt“, sagt der Betriebswirt. Dagegen habe er etwas unternehmen wollen. Einen wirtschaftlichen Hintergrund habe das Projekt nicht. Es soll eine nette Geste darstellen. Zudem sei es doch witzig, einen Bad Lauterberger Stadthonig zu haben. Allerdings: „Ob wir nächstes Jahr weitermachen, ist noch offen. Das besprechen wir nach der Saison.“

Sorge, dass die Bienen auf dem steinigen Dach des Modehauses verhungern, hatte Köchermann keine: „Bienen gehen in einem Radius von vier Kilometern auf Nahrungssuche“, erklärt er. Genug Reichweite also, um sich am Nektar der Himbeerblüten am Hausberg zu bedienen oder an den Lindenblüten in der Wissmannstraße.

Der Scharzfelder Imker Jens Köchermann hat sechs Bienenvölker auf dem Dach des Modehauses Rudolphi in Bad Lauterberg stationiert. Foto: Katharina Franz / HK

Weniger Nahrung wegen Trockenheit?

Allerdings befürchtet der Imker, dass die Trockenheit der vergangenen Wochen dazu geführt hat, dass seine Bienen kaum Nahrung gefunden haben. Weniger Nahrung bedeutet auch, dass er weniger Honig abschöpfen kann. Die erste Charge aus dem Juni waren immerhin 75 Kilogramm. 28 Kilogramm davon hat Carsten Kröger an seine etwa 110 Beschäftigten verteilt.

„Honig von fleißigen Bienen für fleißige Mitarbeiter“, schmunzelt der Modehaus-Inhaber – und merkt an, dass er sich als Betriebswirt längst ausgerechnet habe, wie ertragreich so eine Biene arbeitet. Geht man davon aus, dass die sechs Völker zusammen 250.000 Bienen ergeben, dann wären das bisher 0,3 Gramm pro Biene – das ist ungefähr drei Mal so viel, wie das Tier selbst wiegt.

160 Bienen-Völker

Insgesamt besitzt der Scharzfelder Imker Köchermann 160 Völker, der nördlichste Standort ist Langenholzen, erzählt er. Er sei mit Honigbienen aufgewachsen. Schon sein Vater habe die Tiere gehalten. Zusätzliches Wissen habe er in Lehrgängen und Schulungen erworben. Neben dem Herstellen von Honig betreibt er eine Leistungstierzucht.

Eine junge Bienenkönigin auf der Hand von Jens Köchermann, einem Imker aus Scharzfeld. Foto: Rolf Steinke / HK

Besonderen Wert lege er dabei auf Sanftmut. Darum brauche er eigentlich keine Schutzkleidung, wenn er sich seinen Völkern nähert. Nur wenn es schnell gehen muss, dann zieht er sich den Imker-Anzug an. Köchermann selbst hat den Bad Lauterberger Stadthonig übrigens noch nicht probiert: „Ich habe während des Sommers beim Schleudern so viel von dem süßen Kram an den Fingern kleben, dass ich erst ab Oktober wieder Honig esse.“

Und so schmeckt der Honig

Bei einer Verkostung in der Redaktion kommt der streichzarte Honig gut an. „Es ist, als ob einem die Kneippstadt auf der Zunge zergeht“, sagt Sport-Redakteur Robert Koch. Online-Redakteur Mark Härtl ist sprachlos und Redaktions-Urgestein Michael Paetzold genügt eine Messerspitze, um sich von der Qualität zu überzeugen. Butter kann man sich unter dem Honig übrigens sparen: Der ist cremig genug.

Info: Honigbiene ist nur in Gesellschaft lebensfähig

Das Volk einer Bienenkönigin besteht aus mehreren 10.000 Bienen mit unterschiedlichen Aufgaben. Wird ein Schwarm zu groß, kann es passieren, dass die alte Königin mit einem Teil der Arbeiterinnen wegfliegt. Diese Schwarmzeit ist in diesem Jahr jedoch schon vorbei. „Das passiert nur vor der Sommersonnenwende“, weiß Imker Jens Köchermann. Wenn nach dem 21. Juni die Tage kürzer werden, schrumpfen auch die Bienenvölker wieder. Allein kann eine Honigbiene übrigens nicht überleben: Selbst bei bester Haltung und Pflege würde sie laut Naturschutzbund (NABU) nach kurzer Zeit sterben. Honigbienen brauchen also den Kontakt zu Artgenossen. Zum Nektarsammeln fliegen die Tiere übrigens erst zum Ende ihres Lebens los. Vorher arbeiten sie im Stock.