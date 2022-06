Was tun bei chronischem Schmerz? Ärzte aus Lauterberg am Telefon

Bad Lauterberg. Die beiden Chefärzte der Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg beantworten am Dienstag telefonisch Fragen.

Nur schnell mal eben die Kiste mit dem Einkauf aus dem Kofferraum heben – und schon ist er da: der Schmerz im Rücken. „Rückenschmerzen sind das häufigste Schmerzleiden der Deutschen, gefolgt von Kopfschmerzen“, sagt Sebastian Steinbach, Chefarzt in der Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg.

Chefärzte von Klinik in Bad Lauterberg sind am Telefon

Die Ursache für den Schmerz ist allerdings nicht immer eindeutig: Millionen von Menschen in der Bundesrepublik berichten von chronischen Schmerzen – und Statistiken zeigen: Die Versorgung der Betroffenen ist nach wie vor lückenhaft. Darauf will die Deutsche Schmerzgesellschaft aufmerksam machen. Am Dienstag, 7. Juni, findet daher bereits zum elften Mal bundesweit ein Aktionstag gegen den Schmerz statt. Mit dabei sind Steinbach und sein Kollege Udo Jahn von der Bad Lauterberger Klinik Dr. Muschinsky. Zwischen 9 und 18 Uhr versuchen sie unter der kostenlosen Hotline 08001818120 die Fragen der Anruferinnen und Anrufer zum Thema Schmerzen zu beantworten. „Abschließend lässt sich das Leiden am Telefon nicht beurteilen“, gibt Steinbach zu. Aber er könne den Betroffenen wie ein Lotse Tipps geben, an welche Fachärzte sie sich wenden können.

Dort einen Termin zu bekommen, sei allerdings nicht einfach. „Wir haben in Niedersachsen die niedrigste Dichte an Schmerzärzten“, sagt er. Als Gründe dafür nennt er die geringe Vergütung der Therapien und den langen Ausbildungsweg. „Die begrenzten Ressourcen müssen wir deswegen gut einsetzen.“ Ein Hindernis dabei sei der bürokratische Aufwand: Ärzte beschäftigten sich aktuell ebenso lange mit Bürokram, wie sie Zeit mit Patienten verbringen. Dabei erfordere gerade die Behandlung von Menschen mit chronischen Schmerzen Zeit -- zum Beispiel, um die Ursache für das Leiden zu finden. Die könne beispielsweise in der Arbeitswelt oder auch in der Beziehung liegen.

Gespräche und Bewegung können Schmerzen lindern

„Zu einer guten und wirksamen Therapie gehört ein ganzheitliches Konzept, das neben einer individuell zugeschnittenen medikamentösen Behandlung auch nichtmedikamentöse Therapien berücksichtigt“, sagt der Experte. Manchmal helfe es Betroffenen bereits, mit Angehörigen über Belastungen am Arbeitsplatz oder in der Beziehung zu sprechen. Außerdem verordne man anders als früher den Patienten und Patientinnen heutzutage bei Rückenschmerzen keine Bettruhe mehr. Stattdessen sollen sie möglichst in Bewegung bleiben – wenngleich sie extreme Belastungen wie einen Marathon oder einen Umzug lieber sein lassen sollten.

Neben dem Hotline-Angebot der Bad Lauterberger Klinik gehören weitere Veranstaltungen zu dem Aktionstag. Eine Übersicht gibt es unter www.schmerzgesellschaft.de.