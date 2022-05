Feuerwehrhaus Lauterberg abgelehnt: Das stört die Brandschützer

Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg. Ein Wagen war eine Böschung hinuntergerutscht.

Das Feuerwehrhaus in Bad Lauterberg soll umgebaut bzw. erweitert werden. Die Planungen des Architekten hierzu wurden auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg, die erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte, vorgestellt – und sie fielen bei den Brandschützern durch. In diversen Punkten wurde die bislang erarbeitete Lösung als nicht praktikabel und als kurzsichtig unisono von der Versammlung um Ortsbrandmeister Bernd Wiedemann zur Kenntnis genommen, es gibt also zu den Planungen noch Gesprächsbedarf.

Diese Probleme sollen auch gelöst werden

Es wurde empfohlen mit dem Architekten, der Stadtverwaltung und dem Rat einen kompletten Neubau nochmals ernsthaft zu überprüfen, um auch langfristig eine Lösung zu haben. Auch im Bereich Katastrophenschutz, Waldbrände und Sirenenwarnungen sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen, lautete die Analyse der Versammlung.

Ortsbrandmeister Bernd Wiedemann berichtet zunächst wieder über ein zahlenmäßig einsatzreiches Jahr 2021 mit 128 Einsätzen, wie auch im Jahr 2020. „Durch die Pandemie war es auch wieder ein sehr schwieriges Jahr, der Dienst- und Übungsbetrieb konnte erst zur Jahresmitte aufgenommen werden und stand zum Jahresende wieder still.“

Von den Einsatzkategorien (in Klammern das Jahr 2020) waren es 19 (19) Brandeinsätze, 22 (33) Brandmeldeanlagen, 79 (72) technische Hilfeleistungen. Sechs Mal wurde die Kreisfeuerwehrbereitschaft unterstützt und zwei Einsätze der Drohnengruppe waren zu bewältigen. Im Juni kam es zu einem Großbrand in Barbis. Es waren alle Ortswehren, sowie der Löschzug der Feuerwehr Herzberg im Einsatz. Im Juli waren einige Kameraden über die Kreisfeuerwehr mit TLF, dem Rüstwagen und dem MLF aus Bartolfelde zur Unterstützung im Hochwasser Katastrophengebiet in Leverkusen im Einsatz.

Tausende Dienststunden geleistet

Mit tausenden Dienststunden war die Arbeitszeit aber noch lange nicht beendet: Sonderdienste, Weihnachtsbeleuchtung, Fahrzeug- und Gerätepflege mussten abgearbeitet werden. Diverse Ausbildungsdienste auf Kreisebene und der NABK in Celle und sonstige Besprechungen und Brandschauen kamen noch hinzu. „Und man darf nicht vergessen, die Feuerwehr Bad Lauterberg ist eine Freiwillige Feuerwehr“, erklärt der Ortsbrandmeister.

Auch der Stand der Ausrüstung der Wehr wurde thematisiert. „Eine Ersatzbeschaffung für das TLF sollte bereits im Jahr 2020 erfolgen, leider ist diese aus unterschiedlichen Gründen bis heute nicht erfolgt. Sollte die Ausschreibung und die Genehmigung des Haushaltes schnell vonstatten gehen, vergehen noch etwa zwei Jahre bis zur Auslieferung“, wurde erklärt. Dabei ist das Fahrzeug unter anderem sehr wichtig für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden.

Ferner ist der Rüstwagen mittlerweile auch 30 Jahre alt und die dringend nötigen Reparaturen übersteigen dem Zeitwert des Fahrzeuges. Dieses wurde 2015 vom Förderverein als Übergangslösung für das damalige erworben. Auf Grund der Haushaltslage soll aber noch in diesem Jahr eine neuer Rüstwagen aus dem Gebrauchtmarkt angeschafft werden.

Zahlen und Daten

In der Einsatz- und Reserveabteilung sind 133 Mitglieder aktiv, in der Jugend- und Kinderfeuerwehr 43 und 20 in der Altersabteilung.

Aus der Jugendfeuerwehr wurden in die Einsatzabteilung Marvin Lindenberg und Fynn-Jannik Sawall übernommen.

Befördert wurden Maikel-Justin Heise (Feuerwehrmann), Lara-Celine Meyer, Christoph Höche, Mika Zier, Björn Matiske (Oberfeuerwehrfrau-/mann); Dustin Pfeffer, Fabio Reinholz (Hauptfeuerwehrmann); Sven Luzniack (Erster Hauptfeuerwehrmann), Iraido Payne, Timo Korsen (Löschmeister); Jan Boy Dietrich (Oberlöschmeister), Sonja Großheim, Julian Dannhauer (Hauptlöschmeister /in); Pascal Herbich (Oberbrandmeister).

Geehrt wurden Daniel Schafberg (25 Jahre aktive Mitgliedschaft) und Werner Ederleh (40 Jahre Mitgliedschaft).