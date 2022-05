Bad Lauterberg. Ein aufmerksamer Hundehalter entdeckt am Freitagnachmittag am Museumsbergwerk aufsteigenden Qualm und alarmiert die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Zündeleien in Bad Lauterberg.

Blaulicht Südharz Unbekannte zündeln in Bad Lauterberg – Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit zwei Zündeleien auf dem Gelände des Museumsbergwerkes in Bad Lauterberg am Freitagnachmittag, 13. Mai, werden Zeugen gesucht.

Ein aufmerksamer Hundehalter hatte gegen 17.40 Uhr aufsteigenden Qualm und Brandgeruch wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Gegenüber der Funkstreife schilderte der Mann, dass er eine Gruppe Kinder oder Jugendliche habe weglaufen sehen, als er sich dem Ort genähert habe. Ob es einen Zusammenhang gibt, steht noch nicht fest.

Blätter und Bücher brennen in Bad Lauterberg

Ersten Ermittlungen zufolge, setzten Unbekannte neben dem dortigen Gedenkstein liegendes Laub in Brand, so teilt die Polizei mit. Die Polizisten konnten das Feuer noch rechtzeitig ersticken und so ein Ausbreiten auf das trockene Unterholz verhindern.

Vor dem benachbarten Maschinenhaus stießen die Beamten anschließend auf zwei noch warme, brandbeschädigte Bücher. Offenbar waren die Flammen hier von selbst erloschen.

Sachdienliche Hinweise an das Lauterberger Polizeikommissariat unter 05524/9630.

