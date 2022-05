Unfälle vermeiden: Polizei hat Motorradfahrer im Fokus

Im Rahmen der länderübergreifenden Aktion „Sicher durch den Harz“ hat das Polizeikommissariat (PK) Bad Lauterberg am Samstag, 14. Mai, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Der Fokus war hierbei auf die Motorradfahrer gerichtet.

Die länderübergreifenden Verkehrsmaßnahmen haben das Ziel, schwere Verkehrsunfälle bei den Motorradfahrten im Harz und Kyffhäuser zu verhindern. Beteiligt sind dabei die Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen. In Niedersachsen die Polizeiinspektionen Göttingen und Goslar.

Unter dem Motto „Sicher durch den Harz“ erfolgen insbesondere in den Sommermonaten zum einen zahlreiche Verkehrskontrollen, zum anderen finden auch viele Präventionstage zum Thema Verkehrssicherheit statt. Bei den Kontrollen am Samstag im Bereich Bad Lauterberg lag der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Geschwindigkeit.

Einsatz der Polizei Bad Lauterberg an der Odertalsperre

Die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine wesentliche Ursache für Verkehrsunfälle und spielt auch bei der Schwere der Verletzungen eine bedeutende Rolle. Gemeinsam mit dem Landkreis Göttingen haben die Beamten des PK Bad Lauterberg die Geschwindigkeit von rund 200 Motorradfahrern gemessen und dabei elf Verstöße festgestellt. Schwerpunkt bei den Messungen war die B27 entlang der Odertalsperre.

Als höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ein Krad bei erlaubten 100 km/h mit 134 km/h gemessen. Neben den Motorrädern wurden auch 36 Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit sowohl innerorts als auch außerorts festgestellt. Bereits im Juni sind beim PK Bad Lauterberg weitere Kontrollen geplant.

Trauriger Rekord aus Goslar: 128 statt erlaubten 70 km/h

Weitaus alarmierendere Zahlen stellte der Landkreis Goslar bei der Aktion am Samstag, 14. Mai, fest. In der Zeit zwischen 10.30 und 17.30 Uhr wurden allein 241 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, von denen 125 auf das Konto von Motorradfahrern gingen. Der traurige Rekord lag an diesem Tag bei 128 km/h in einer 70 km/h-Zone. Dieser sowie vier weitere Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Einsatzkräfte registrierten zudem 15 verbotene Überholmanöver. Ferner gab es neben acht allgemeinen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung auch zwölf Anzeigen wegen Bauartveränderungen, meist Kennzeichenverstöße, bzw. wegen unzulässiger Bereifung und manipulierter Abgasanlagen.

pol/kic