75-Jährigen verletzt zurückgelassen: Polizei sucht silbernes Auto

Bad Lauterberg. Ein Auto fährt einen Fußgänger in Bad Lauterberg im Südharz an, doch die Insassen lassen ihn verletzt zurück. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 75-jähriger Fußgänger ist von einem Pkw angefahren und verletzt zurückgelassen worden. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 26. April, gegen 13.10 Uhr im Wiesenbek in Bad Lauterberg, auf Höhe des ehemaligen Kur-Hotels Wiesenbeker Teich.

Der Fußgänger bemerkte drei Personen, die sich auf der Rückseite des Gebäudes aufhielten. Als er diese ansprach, liefen sie zum Hotelparkplatz und stiegen in einen silberfarbenen Pkw ein. Das Fahrzeug setzte fluchtartig zurück und touchierte dabei den Fußgänger. Der Unfallverursacher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Teichstraße, ohne dem verletzten Mann Hilfe zu leisten.

Der 75-Jährige wurde leicht verletzt in die Helios-Klinik Herzberg eingeliefert, konnte diese jedoch am Nachmittag wieder verlassen. Bei dem Pkw soll es sich um eine silberfarbene Limousine mit dem auswärtigen Kennzeichen F oder FRI handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg, 05524/963-0, in Verbindung zu setzen.

pol