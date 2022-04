Osterhagen. In und um Osterhagen im Südharz liegt weniger Müll als früher. Doch die positive freiwillige Sammelaktion wird überschattet von „Müllpiraten“.

Aktion „Sauberes Osterhagen“ Müllpiraten überschatten Sammelaktion in Osterhagen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause riefen die Verantwortlichen von Feuerwehr und Schützenverein wieder zum „Großreinemachen“ in und um Osterhagen auf. Dabei konnten sie die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr, des Schalmeienzuges und des Schützenvereins, sowie zahlreiche Osterhagener Einwohner begrüßen.

Start und Ende der Aktion „Sauberes Osterhagen“ war wie in den Jahren zuvor das Dorfgemeinschaftshaus, von dem an diesem Morgen acht Gruppen aus Groß und Klein starteten, um dem unachtsam liegengelassenen Müll zu Leibe zu rücken.

Nach gut zwei Stunden des Müllsammelns trafen auch die letzten Müllsammler wieder am DGH Osterhagen ein. Hier erwartete die fleißigen Helfer als Lohn ihrer Bemühungen Gegrilltes und Getränke im Feuerwehrgerätehaus.

Trotz der zwei Jahre Pause konnte am Ende der Aktion zufrieden festgestellt werden, dass achtsamer mit der Natur umgegangen wird: Der zusammengetragene Müllberg fiel deutlich geringer aus, als in vielen zurückliegenden Jahren.

Unbekannte entsorgen Schrott

Unangenehm überrascht wurden die Verantwortlichen jedoch am Montag bei der Abholung des von der Stadt Bad Lauterberg bereitgestellten Containers.

Zeigte man sich am Samstag noch erfreut über den deutlich zurückgegangenen Müll, der bei dieser Aktion zusammengetragen wurde, so musste am Montagmorgen festgestellt werden, dass Unbekannte den bereitgestellten Container unverhohlen nutzten, um ihren Schrott zu entsorgen – kostengünstig für die „Müllpiraten“, kostenintensiv jedoch für die Stadt, die für die Entsorgung des Containers teuer bezahlen muss.

Da diese unverhohlene Müllentsorgung von einigen unbekannten Mitbürgern nicht zum ersten Mal ausgeübt wurde, müssen sich die ehrenamtlichen Helfer für 2023 nach einer anderen Art der Müllentsorgung bei der Aktion „Sauberes Osterhagen“ umschauen.

Die Helfer der Aktion „Sauberes Osterhagen“. Foto: Privat / Schützenverein Osterhagen