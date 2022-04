Hoher Sachschaden nach Unfall auf Lauterberger Parkplatz

An einem in der Ritscherstraße geparkten Renault Megane ist am Sonntag, 3. April, bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18 und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 9. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt.

Gegenwärtigen Ermittlungen zufolge, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite. Bei der Berührung riss unter anderen die Zierleiste ab.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

jk