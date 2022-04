Ute, Manfred, und Leander Picht (von rechts) erinnern an die Geschichte des Familienunternehmens, das in der dritten Generation geführt wird.

Bad Lauterberg. Der Familienbetrieb Picht startet am 1. April 1922 in Nordhausen, produziert wird heute in Bad Lauterberg im Harz.