Ich hoffe, dass die Waffen schweigen

Hannover. Monika Albrecht aus Bad Lauterberg erinnert sich an den 2. Weltkrieg und an ihre Reise in die Ukraine. Sie wünscht sich Frieden: ein für alle Mal.

Bomben fallen auf die Ukraine, brennende Häuser, fliehende Menschen, die Angst vorm nächsten Luftangriff.

Genauso, wie ich als kleines Kind die letzten Kriegswochen in Hannover erlebt habe. Besonders schlimm für mich ist: Ich kenne Kiew, ich habe in dieser Stadt lebensfrohe, weltoffene Menschen kennen gelernt und jetzt stehen vielleicht auch ihre Wohnungen in Flammen.

Unser Haus stand noch

Rauch steht in der Luft und brennt in den Augen, zwei Straßen weiter liegt eine ganze Häuserreihe in Trümmern, als wir aus dem Luftschutzbunker nach oben steigen. Auf dem Pflaster tote Menschen, verendete Pferde, überall Feuer. Meine Mutter nimmt mich an die Hand, wir laufen nach Hause. Kurze Erleichterung: Unser Haus steht noch. So sah mein Kinder-Alltag gegen Kriegsende in meiner Heimatstadt Hannover aus.

Wir wohnten im Stadtteil Friedenau, einen Steinwurf vom Mittellandkanal entfernt: meine Mutter, meine Tante und ich, ein Kleinkind damals.

Nur noch ein Bombentrichter

Fliegeralarm, mehrmals die Woche, schnell die Fenster verdunkeln, um nicht gesehen zu werden. Zum Bunker mussten wir eine viertel Stunde laufen – um unser Leben. Wieder Bombeneinschläge, es heißt, diesmal hinten am Kanal. Als Entwarnung gegeben wird, rennt meinte Tante nach Hause. Fabriken brennen, und wo noch vor einer Stunde unser Haus stand, klafft jetzt ein riesiger Bombentrichter.

Nun obdachlos, mussten wir Hannover verlassen, wo es immer gefährlicher wurde. Alles drängt auf den Hauptbahnhof, jeder versucht verzweifelt, noch einen Platz im Zug zu ergattern. Bloß raus aus der Großstadt, aufs Land. Irgendwie schafft es Mutter in den Bahnwaggon. Als sie endlich an einem der Fenster auftauchte nahm mich meine Tante auf den Arm, bis mich meine Mutter greifen und durch das geöffnete Fenster ins Abteil ziehen konnte.

Fahrt nach Bad Lauterberg

Unsere Reise führte uns nach Bad Lauterberg, wo mein Vater dienstverpflichtet in den Schickert-Werken arbeitete. Das kleine Harzstädtchen voll mit Familien aus dem von der Roten Armee eroberten deutschen Osten. Doch fühlten wir uns dort sicher. Später in der Schule habe ich ein Flüchtlingsmädchen kennen gelernt, eine Freundschaft fürs Leben, bis zum heutigen Tag.

September 2012. Ob ich Lust hätte, mit nach Kiew in die Ukraine zu fahren. Freunde aus Bad Lauterberg, eine Familie Schmidt, hatten dort Bekannte und fragten mich, ob ich sie auf ihrer Reise begleiten möchte.

Spontan packte ich meinen Koffer, und an einem sonnigen Frühherbstmorgen brachen wir auf. Zuerst an die polnische Ostsee, dann über Warschau mit dem Europabus direkt in die ukrainische Hauptstadt. Nach 14 Stunden waren wir am Ziel. Müde und hungrig schafften wir gerade noch die letzte U-Bahn in den Stadtteil Obolon.

Überall in Deutschland gehen die Menschen auf die Straße, bitten um Frieden und wenden sich gegen den Krieg in der Ukraine, wie hier in Braunschweig. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Unser Gastgeber Pavel empfing uns wie alte Freunde, obwohl ich ihn nicht kannte. Er sprach nur Russisch und Ukrainisch, wir nur Deutsch.

Trotzdem fühlten wir uns rundum wohl in dieser fremden Welt, im 13. Stock eines Wohnblocks in einer Plattenbausiedlung. Tagsüber erlebten wir die wunderschöne Altstadt, fuhren U-Bahn und badeten im Fluss „Dnipro“.

Eines Abends nahm uns Pavel zu einer Theatervorstellung mit. Sein Freund, der die Hauptrolle spielte, feierte anschließend seinen Geburtstag und lud uns spontan zu einem „kleinen Umtrunk“ ein. Plötzlich fanden wir uns mit Schauspielern an einer Festtafel wieder.

Tanz und Feuerwerk

Am Folgeabend begleitete uns Pavel zum zentralen Platz „Majdan“ auf ein riesiges Open-Air-Konzert. E-Gitarren, Tanz und Feuerwerk. „So feiert Kiew“, schmunzelte Pavel nicht ohne Stolz.

Eine heile Welt, die nun droht, in Trümmern zu versinken. Ich weiß nicht, was aus Pavel und seinen Freunden wurde. Ist er in Sicherheit? Ich hoffe darauf, dass die Waffen endlich schweigen werden und auf ein Wiedersehen. In Frieden. Ein für alle Mal.