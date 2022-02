Wie ein Ex-VW-Manager den TC Bad Lauterberg auf Kurs bringt

Wo steht der Tennisclub (TC) Bad Lauterberg in zehn Jahren?, fragte der Harz Kurier vor zehn Jahren Gero Fröhlich, der kurz zuvor zum neuen Vorsitzenden des Clubs gewählt worden war. Er antwortete: „Dann haben wir mindestens 50 Prozent mehr Mitglieder und eine ausgewogene Altersstruktur.“

Vor zwei Wochen leitete Fröhlich zum letzten Mal eine Jahreshauptversammlung als TC-Chef, denn er gab das Amt ab. Und zog Bilanz: Erfreut meldete er eine weitere Steigerung auf nunmehr 212 Vereinsmitglieder und geht davon aus, dass der TC der mitgliedsstärkste Tennisverein im Landkreis Göttingen ist. Damit habe sich die Mitgliederzahl sogar mehr als verdoppelt, 105 waren es Ende 2021. „Damit ist die seinerzeit ambitionierte Zielsetzung mehr als erfüllt worden.“

Für seine außergewöhnlichen Verdienste um den Verein ernannte die Versammlung ihn dann auch zum Ehrenvorsitzenden.

In Brasilien und Japan arbeiten

Am Kummel in Bad Lauterberg geboren, ging Gero Fröhlich zunächst in der Kneippstadt zur Schule. Nach dem Abitur in Herzberg studierte er Betriebswirtschaftslehre in Göttingen, machte den Abschluss als Diplom-Kaufmann. Zunächst war er bei einer Wirtschaftsprüfgesellschaft, danach bis zum Ruhestand bei Volkswagen im Finanzbereich im In- und Ausland leitend tätig – unter anderem in Brasilien und Japan.

Das seien zwei ganz unterschiedliche Kulturen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. In Brasiliens Metropole São Paulo vertrat er den VW-Konzern insgesamt zehn Jahre, verteilt auf drei Einsätze. Mit dem Begriff „jeitinho“ lasse sich die Mentalität vielleicht am besten beschreiben: Es findet sich schon ein Dreh, um Probleme zu lösen. Die Brasilianer seien lebensfreudig, echte Amigos.

Gero Fröhlich bekommt Besuch von Mitgliedern des VW-Markenvorstands. Im Hintergrund ist der Fuji, Japans höchster Berg. Foto: Privat / HK-Archiv

Von 2005 bis 2010 lebte Familie Fröhlich in Japan. Von der Arbeitsweise her gebe es keine größeren Unterschiede zu Deutschland, berichtet Gero Fröhlich. Es geht um Genauigkeit, um Planung. Allerdings erzeuge dieser Perfektionismus bei den Japaner einen enormen sozialen Druck. Außerdem werde man nach seiner Funktion beurteilt: Als der Vertreter von Volkswagen musste er darauf achten, sich bei der Begrüßung bloß nicht zu tief zu verbeugen.

Privat haben Fröhlichs beide Länder wieder besucht – um Erinnerungen aufzufrischen oder zum Beispiel einem Enkel zu zeigen, wo dessen Vater seine Jugend verbracht hat. „In Brasilien hat sich viel verändert“, so der TC-Ehrenvorsitzende.

Nach Japan ging es bald in den Vorruhestand. Und 2011 wurde er wieder heimisch in Bad Lauterberg. „Der Kontakt war nie ganz abgebrochen“, zur Mutter und zu Freunden in der Südharzstadt. Dort hatte er immer einen Wohnsitz gemeldet.

Image des Vereins verbessern

Zuvor in Tokio spielte er bereits Tennis, konnte als Ausländer sogar ohne Wartezeit in einen exklusiven Club eintreten. Auch in Bad Lauterberg wollte Gero Fröhlich den Sport betreiben. Er trat dem TC bei und wurde kurz danach schon zum Vorsitzenden gewählt. 50 Prozent mehr Mitglieder in einem Jahrzehnt – das nahm er sich vor. Dazu musste vor allem das Image des Vereins besser, gefestigt werden.

Zunächst sprach er potenzielle Mitglieder einzeln an: „Willst du nicht eintreten?“

Es wurden Aktionen veranstaltet. Fröhlich erinnert an Oktoberfeste, Pokalspiele und vor allem an Streettennis-Turniere mitten in der Innenstadt Bad Lauterbergs, die auf eine „unglaubliche öffentliche Resonanz“ stießen. „Die Leute sollten sehen: ,Bei euch ist ja was los!’“

Das Eröffnungsmatch der TNB-Streettennis-Tour in Bad Lauterberg. Das Publikum ist begeistert. Foto: TC Bad Lauterberg / HK-Archiv

Für das Miteinander ist es auch ungemein wichtig, dass man sich nach dem Spiel in gemütlicher Runde zusammensetzen kann, findet Fröhlich. Darum setzte er viel auf die Vereinsgaststätte, die sich auf dem TC-Gelände im Kurpark von Bad Lauterberg befindet.

Als er begann, war die Gaststätte nur unregelmäßig geöffnet, weil die Gäste – also vor allem Spieler – fehlten. Die Spieler wiederum kamen nicht auf die Anlage, weil die Gaststätte oft zu war. Den „Teufelskreis“ durchbrach Fröhlich, stellte sich die ersten Monate überwiegend alleine in die Gaststätte und bewirtete seine Tennis-Kollegen.

Unglaublich wichtig für das Wachstum des Clubs war es, dass 2013 die Mitgliedsbeiträge gesenkt wurden. Kostendeckend ist der Betrieb zwar nicht, aber – auch dank Sponsoren – geht es dem Club gut.

Wichtig ist auch der Mix aus gefördertem Freizeitsport und Punktspielbetrieb (zwölf Teams stellt der TC mittlerweile).

Vorstandskollegen unterstützen

Natürlich habe ihm seine Erfahrung geholfen. Besonders aber, dass er viel Zeit als Ruheständler hatte, sagt Fröhlich. „Ich war teilweise Mädchen für alles, nicht nur Repräsentant des Vereins.“ Als Ansprechpartner war er täglich auf der Sportanlage zu finden. Es stellt auch klar, dass er immer einen Finanzchef, einen Sportwart und später zusätzlich einen Jugendwart als Unterstützung hatte.

Stolz ist der Bad Lauterberg auf mehrere Investitionen: Theke und Gastro-Bereich mit Vordach sind beispielsweise erneuert, der erste Tennisplatz wurde grundsaniert. „Insgesamt hat der Club in den letzten zehn Jahren rund 70.000 Euro investiert und erhielt dafür Fördermittel in unterschiedlicher Höhe.“

Und trotzdem konnte im vergangenen Jahr das 75-jährige TC-Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert werden – ein toller Abschluss für Fröhlichs Engagement als Vorsitzender.

Gero Fröhlich (rechts) und Michael Burkert vom Deutschen Minigolfsport-Verband spielen eine Partie im Kurpark. Foto: Oderminigolf Bad Lauterberg / HK-Archiv

Auf die Frage, wie weit der Tennisclub noch wachsen kann, antwortet er: „Ein klein bisschen Luft nach oben ist noch.“ Eigentlich rechne man 50 Mitglieder pro Tennisplatz, was in dem Fall 200 Sportler ergibt. Allerdings seien nicht alle aktiv.

Gero Fröhlich will weiterhin „sehr oft dort sein“. Allerdings freut er sich, jetzt beispielsweise kurzfristig Urlaub machen zu können – „der Urlaubsplan muss nicht mehr an den Club angepasst werden.“

Und nebenan, auf der Oderminigolf-Anlage, wird er auch oft zu finden sein. Denn deren Geschäftsführer bleibt er. Oderminigolf und der TC werden auch künftig zusammenarbeiten.