Bad Lauterberg soll Heilbäderverband beitreten

Eine Sebastian-Kneipp-Figur steht in einem Stempelkasten an einer Wassertretstelle. Für Bad Lauterberg als Kneipp-Heilbad wäre es sinnvoll, dem Heilbäderverband beizutreten, so die Verwaltung.

Aus rund zwei Dutzend Punkten besteht die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am heutigen Donnerstag, 24. Februar. Sie beginnt um 18 Uhr im Kurhaus von Bad Lauterberg und wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

Die Verwaltung schlägt vor, dass die Stadt dem niedersächsischen Heilbäderverband ab 1. März dieses Jahres beitritt. In der Begründung heißt es, Bad Lauterberg zähle als staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad zu den hoch prädikatisierten Kurorten in Niedersachsen. „Hieran sind zunehmend hohe Anforderungen geknüpft, die ohne kompetente Unterstützung kaum noch zu stemmen sind.“ Gerade im Kurbereich (offene Badekur als Pflichtleistung) habe der Heilbäderverband viel bewegt, was in Form etwa von Beratung und Handlungsleitfäden den Mitgliedern zugute komme.

Aktuell starte der Heilbäderverband ein vom Land Niedersachsen gefördertes Projekt zur strategischen Ausrichtung der Heilbäder und Kurorte im Land. „Für die zukünftige Ausrichtung Bad Lauterbergs als Kneipp-Heilbad wäre eine Teilnahme an diesem Projekt ein wichtiger Schritt“, heißt es weiter.

Aufgaben der neuen Ortsräte

Eine andere Verwaltungsvorlage schlägt die Neufassung der städtischen Hauptsatzung vor. Zur Erklärung: Zur Vorbereitung wurde ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis gebildet, bei dem die Neufassung der Satzung erarbeitet wurde. Darin sind beispielsweise die Aufgaben und Mitwirkungsrechte der neuen Ortsräte Barbis, Bartolfelde und Osterhagen aufgeführt.

Dass den Ortsräten Haushaltsmittel als Budget zugewiesen werden sollen, steht im Entwurf der Hauptsatzung. Die Wählergruppe beantragt, dass das Geld für dieses Haushaltsjahr bewilligt wird.

Überhaupt handelt es sich bei vielen Tagesordnungspunkten der heutigen Sitzung um Anträge der Fraktionen. So möchte die Ratsgruppe BI/Amandi, dass die Verwaltung prüft, ob es weitere Coronatest-Möglichkeiten gibt. In der Begründung heißt es unter anderem: Viele ältere Einwohner seien technisch und praktisch nicht in der Lage, sich für die Tests online anzumelden.

In einem SPD-Antrag geht es darum, zwei Baugebiete aufzustellen: „Westkoldung“ in Barbis und „Heikenberg“ in Bad Lauterberg (wir berichteten). „Die Nachfrage von Wohnbauflächen ist nach wie vor vorhanden“, so die Begründung. Vorhandene Baulücken seien zwar vereinzelt vorhanden, aber schwer vermittelbar, weil Verwaltung und Politik keinen direkten Zugriff auf die privaten Flächen haben.

Alle Fraktionen hatten sich bereits für neue Baugebiete ausgesprochen.