Yoda sagt: „Ein Star-Wars-Gottesdienst in Bad Lauterberg es gibt“

Star Wars – die helle Seite der Macht gegen die dunkle. Ist die Geschichte nicht auch irgendwie schon in der Bibel angelegt? Himmel und Hölle? Selbst auf der Webseite des Erzbistums Köln gibt es einen Text, der solche Analogien nennt. Und in der Jugendkirche Paulus gibt es am kommenden Sonntag, 6. Februar, in Bad Lauterberg sogar einen Star-Wars-Gottesdienst.

Maximilian Witt, Lektor aus Bad Sachsa, wird die Predigt halten und hat maßgeblich mitorganisiert, denn schon seit Kindertagen ist er großer Fan des Science-Fiction-Epos. Damals baute er die Blockbuster mit Lego nach, heute geht er im Rahmen der Jugendkirche einigen grundsätzlichen Fragen nach, die weit tiefer gehen als opulente Weltraumschlachten.

„Es geht beispielsweise um Anakin Skywalker, der ja von der guten zur bösen Seite wechselt“, verrät er und erklärt, „und damit verbunden um die Frage, warum Menschen zu Gewalt neigen.“ Das Thema Extremismus wird eine Rolle im Gottesdienst spielen, ebenso wie manche Alltagsprobleme, auf die Star Wars und noch mehr der christliche Glaube eine Antwort geben können.

Dazu gibt es Musik von José Lopez de Vergara an der Orgel und Sängerin Maja Garneboge. Außerdem hat sich das United Force Squad, die Star Wars Costume Community aus Göttingen angemeldet, worüber sich Maximilian ganz besonders freut. Leider sind die Plätze in der Pauluskirche schon ausgebucht, doch der Gottesdienst wird auch gestreamt und ist live auf dem Youtubekanal der Jugendkirche zu sehen. Für die Präsenzteilnahme am Gottesdienst gilt für Personen ab 18 Jahren 2G+, für Jugendliche ab 16 Jahren 2G und darunter reicht der Schülerausweis.

Am kommenden Sonntag, 6. Februar, geht es um 17 Uhr los. Möge die Macht also mit uns sein... oder besser doch Gottes Segen? Nun ja, vielleicht sollten die Analogien auch nicht zu weit getrieben werden, denn selbst das Erzbistum Köln zitierte seinerzeit George Lucas selbst, der sagte, er wolle bloß unterhalten, wolle, dass die Zuschauer Spaß haben. Die Ansprüche der Mitwirkenden der Jugendkirche an sich selbst könnten da doch ein wenig weiter gehen.

Live verfolgen lässt sich der Star-Wars-Gottesdienst auf dem Youtube-Kanal der Jugendkirche unter https://youtu.be/EUjQubRoY2U.

khl