2021 gingen vier Hilfstransporte von Bad Lauterberg ins Ahrtal

Bad Lauterberg. Auch im Jahr 2022 will „Rewe-Matze“ aus Bad Lauterberg wieder ins Katastrophengebiet im Westen Deutschlands fahren.

Matthias Weitzel vom Rewe-Markt in Bad Lauterberg mit Hilfsgütern für das Hochwassergebiet.

Versprochen ist versprochen: Wie angekündigt war im Dezember ein weiterer Hilfstransport von Bad Lauterberg ins Ahrtal aufgebrochen. Sieben Paletten Lebensmittel und Getränke seien an die Versorgungspunkte in Altenburg, Mayschoss und Walporzheim geliefert worden, teilte der Rewe-Markt Matthias Weitzel mit. „Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Spendern und Helfern für die Unterstützung bedanken. Im Januar 2022 werden wir wieder in das Ahrtal unterwegs sein.“

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde das Ahrtal von einer schlimmen Hochwasserkatastrophe getroffen: Eine Flutwelle hatte viele Teile des Tals, der Infrastruktur, Häuser, Autos und Brücken zerstört, heißt es auf der Internetseite www.ahrtal.de. „Der Wiederaufbau wird alle Betroffenen viel Kraft kosten. Gleichzeitig erlebt das Ahrtal eine riesige Welle der Hilfe und Unterstützung. Menschen aus der ganzen Bundesrepublik spenden oder helfen Hand in Hand vor Ort, unser Ahrtal wieder zu einer der schönsten Regionen Deutschlands zu machen. Dafür sagen wir von Herzen: Danke!“

Hilfe aus dem Südharz

Zu den aktiven Helfern gehört „Rewe-Matze“ – so ist Matthias Weitzels Spitzname im Katastrophengebiet. Etwa einen Monat nach der Flut startete der erste Hilfstransport von Bad Lauterberg nach Walporzheim im Ahrtal. Zuvor hatte Weitzel zum Spenden auf ein extra eingerichtetes Rewe-Spendenkonto aufgerufen und auch privat Geld dazugegeben.

Von dem Geld kaufte er das ein, was im Katastrophengebiet wirklich gebraucht wurde. Lebensmittelspenden hatte es in den ersten Wochen mehr als genug gegeben, doch vor allem Baumaterialien und Geräte wie Stromgeneratoren, Wasserpumpen und Nass-Trocken-Sauger benötigten die Menschen vor Ort, um ihre Häuser langsam wieder herzurichten. Um zu erfahren, was gebraucht wird, hielt Weitzel Kontakt mit Wilhelm Hartmann, der vor Ort ehrenamtlich die Hilfe koordiniert.

Zerstörte Gebäude und Schrottberge

Wie schlimm das Hochwasser die Region getroffen hatte, zeigte sich beim Transport vor Ort: Die Südharzer sahen zerstörte Gebäude, Autofriedhöfe, Schrottberge, gigantische Haufen aus Treibgut, die nach dem Hochwasser mit Wärmebildkameras abgesucht worden waren – auf der Suche nach menschlichen Körpern.

Auf dem Weg nach Walporzheim im Ahrtal entstand dieses Bild, das die Zerstörung zeigt. Foto: Privat / HK-Archiv

Der zweite Transport startete im September. Per Sattelschlepper kamen ganze Paletten mit Baumaterialien und Briketts zum Heizen in das Katastrophengebiet. Auch Nahrungsmittel waren diesmal dabei. Und Hygieneartikel – sowohl für die Betroffenen, als auch für die freiwilligen Helfer. Für das „Helferdorf“ brachten sie noch Kopfkissen, Bettbezüge und Decken für insgesamt 75 der Betten mit.

Mitte Oktober ging es zum bereits dritten Mal in das rheinland-pfälzische Ahrtal. In einem Video, das das Abladen von Getränken und Baustoffen zeigt, ist auch Weitzel zu sehen: „Ihr könnt sicher sein, dass die Leute, denen das hier zukommt und die das wirklich benötigen, sehr, sehr dankbar sind für jeden Cent, der hier investiert worden ist“, sagt er und bittet, mit dem Spenden weiterzumachen.

In der Adventszeit gab es wieder einen Transport in die knapp 400 Kilometer entfernte Region. Und es wird weitergehen. Weihnachten mussten übrigens viele Familien in Notunterkünften verbringen.

Spendenkonto der Rewe-Fluthilfe Bad Lauterberg: DE12 2689 1484 0800 0190 00 bei der Volksbank im Harz

