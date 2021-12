Lauterberger Feuerwehrleute und städtische Mitarbeiter geboostert

Impfangebote gibt es in Bad Lauterberg nun jeden Mittwoch

Der Landkreis Göttingen hatte seine mobilen Impfteams frühzeitig auch für die Feuerwehren mobilisiert – und so konnten Booster-Impfungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet am Feuerwehrhaus in Bad Lauterberg stattfinden.

Die einzelnen Ortswehren hatten feste Zeiteinteilungen und erschienen pünktlich zum Termin, gefolgt von der Verwaltung, Bauhof und der städtischen Kita „Spatzennest“.

Impfdosen für die Bevölkerung übrig

Nach erfolgreicher Impfung standen noch einige Impfdosen zur Verfügung und so beschloss man, die Öffentlichkeit ebenfalls ins Haus zu holen.

Am Ende des Tages wurden 218 Impfungen durchgeführt, es gab sogar einen Erstimpfling unter den Besuchern.

„Wir bedanken uns noch einmal beim Impfteam des DRK-Kreisverband Osterode für den großartigen und erfolgreichen Tag! Den zivilen Besuchern danken wir ebenfalls für ihr vorbildliches Verhalten auf unserem Gelände, auch für uns war es die erste Aktion in diesem Rahmen“, so die Lauterberger Wehr.