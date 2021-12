Impfangebote gibt es in Bad Lauterberg nun jeden Mittwoch

Das Mobile Impfzentrum macht Halt in Bad Lauterberg. Die Leute stehen an.

In der Kneippstadt wird durchgemacht: Auch am Mittwoch nach Weihnachten, am 29. Dezember, bietet das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen Corona-Schutzimpfungen an. Sie finden von 10 bis 14.30 Uhr im Foyer des Kurhauses statt. Seit November kommt das mobile Impfzenteam alle 14 Tage nach Bad Lauterberg.

Ab Januar ist es sogar jeden Mittwoch vor Ort. Dann aber in der Zeit von 10 bis 14 Uhr – eine halbe Stunde musste gekürzt werden, denn ab 15 Uhr finden die täglichen Corona-Schnelltests im Kurhaus statt, und davor wird die Zeit zum Desinfizieren und anderer Vorbereitungen gebraucht. Die ab kommenden Jahr wöchentlich stattfindenden Impftermine sind vorerst bis in den März hinein angedacht.

son