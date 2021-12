Bad Lauterberg. Mitglieder der Jugendkirche und weitere Freiwillige verteilten 155 Menüs an Tafelkunden in Bad Lauterberg und Bad Sachsa.

Helfer bringen Weihnachtsmenüs bis an die Haustür

Insgesamt 155 Weihnachtsmenüs haben vor allem Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Vorstand der Jugendkirche (Juki) Paulus an Kunden der Tafel in Bad Lauterberg und Bad Sachsa verteilt – sie kamen direkt zu ihnen an die Haustüren.

Die Tafelkunden seien dankbar für die Aktion gewesen, berichtet Pastor Simon Burger vom Jugendpfarramt der Bäderregion im Harz. Das Verteilen habe sehr gut geklappt. Nur manchmal sei es nicht ganz einfach gewesen, die richtige Hausnummer im Dunkeln zu finden. Die Helfer der Juki aus Bad Lauterberg waren aber fleißig.

Nachdem im vergangenen Jahr ungefähr 130 Menüs ausgefahren wurden, gab es in diesem Jahr sogar noch mehr Bestellungen für die Weihnachtsmenüs. Die Tafelkunden in Bad Lauterberg und Bad Sachsa hatten die Auswahl aus drei Gerichten, zu denen der Partyservice Wiedemann noch einen extra Nachtisch spendete. Organisiert hatten die Menüs die Gemeinden St. Andreas, St. Nikolai und die Jugendkirche in Zusammenarbeit mit dem Lionsclub Südharz.