Die Stadt will eine neue Kindertagesstätte bauen. Standort ist der ehemalige Hartplatz an der Augenquelle.

Bauausschuss in Bad Lauterberg

Bauausschuss in Bad Lauterberg Künftige Kita an der Augenquelle, sanierte Brücken, alte Schilder

Der neue Ausschuss für Bau, Umwelt und Forst ist zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Die Mitglieder beschäftigten sich mit dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan „Augenquelle“: Dass auf dem dortigen Hartplatz eine neue Kindertagesstätte gebaut wird, hatte der Stadtrat im September vergangenen Jahres beschlossen. „Ohne eine solche kann der derzeitige und erst recht der künftige Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen nicht mehr befriedigt und somit auch die jeweiligen Rechtsansprüche nicht mehr erfüllt werden“, hieß es in der Vorlage zum Kita-Bedarfsplan für das Tagesstättenjahr 2021/2022 (wir berichteten).

Bodenbelastungen durch Schwermetalle

Aktuell geht es darum, dass die derzeitige grobe Planung ausgelegt werden kann. Das soll der Verwaltungsausschuss in der kommenden Woche beschließen. Das empfiehlt der Bauausschuss einstimmig.

Die Verwaltung hat die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zusammengestellt. Unter anderem geht es um die Bodenbelastungen durch Schwermetalle. Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Achim Sommerfeld (WgiR), erläuterte Andreas Bähnsch, Leiter des Fachbereichs Bauen, Ordnung und Soziales der Stadt, die Stadt habe zwei Gutachten eingeholt. Die beiden Büros hätten die Bodenbelastung des ehemaligen Hartplatzes untersucht und seien zu dem Schluss gekommen, dass die Belastung unter den Grenzwerten liegt.

Leerstand vermeiden

Ebenfalls einstimmig empfiehlt das Gremium, den Bebauungsplan Nummer 17 „Wiesenbek II“ zu ändern. Weil es einst wohl einen Übertragungsfehler gegeben habe, stimmen Baugrenze und Bestandsgrenze nicht überein, erklärte Bähnsch. Es handelt sich um ein privates Areal auf der nordöstlichen Seite der Straße. Es besteht aber öffentliches Interesse, so die Begründung zur Änderung: „da auf Grund des neuen Konzeptes die Möglichkeit besteht, eine Bauruine mit entsprechenden Folgen auf das Ortsbild in hervorragender Lage zu vermeiden. Die Aufgabe zur Wiederherstellung von hochwertigem Wohnraum und den diesbezüglichen Intentionen der Stadt wird durch die Festsetzungen in der Bebauungsplanänderung entsprochen.“ Bähnsch verdeutlichte: „Wir müssen Leerstand vermeiden.“

Drei Brücken sind saniert

Der Fachbereichsleiter berichtete unter dem Punkt „Mitteilungen der Verwaltung“, dass die Sanierungen von drei Brücken in diesem Jahr beendet werden konnten: die Freundschaftsbrücke zwischen Bad Lauterberg und Barbis, die Brücke im Masttal nahe des Vitamars sowie ein Durchlass des ehemaligen Stahlgrabens am Philosophenweg.

Die Brücke beim Vitamar (hier noch vor der Sanierung) und zwei weitere Brücken sind saniert worden. Foto: Miká Purwins / HK

Der Durchlass – durch ihn floss früher das Wasser vom Graben in den Fluss Oder – ist ohne Funktion, weil der Graben in seinem ursprünglichem Lauf nicht mehr existiert. Der Freundschaftsbrücke hatte Streusalzwasser stark geschadet: Die Rohre, die das Wasser ableiten sollten, waren abgefallen, sodass das Salzwasser direkt in den Beton der Pfeiler eingedrungen war.

Die Freundschaftsbrücke und die Brücke im Masttal seien dabei gleich mit Inspektionstreppen ausgestattet worden, berichtete Bähnsch.

Straßennamen und Verkehrszeichen

Verschiedene Themen brachten die Ausschussmitglieder mit zu der Sitzung. Erik Cziesla (CDU) bemängelte, dass die Kurpark-Ordnung nicht aushänge. Zudem fehlten die Pfosten an einem Eingang des Kurparks; so käme es vor, dass Autos bis zum Spielplatz und zur Tennisanlage fahren.

Mehrere Ausschussmitglieder berichteten über Straßenschilder – auch in den Ortsteilen –, die nicht mehr lesbar seien. Im Frühjahr werde es zusammen mit der Polizei eine Begehung geben, so Bähnsch. Die Schilder mit den Straßennamen sollen nach und nach gegen günstigere Varianten ersetzt werden. Auch Verkehrszeichen müssten überprüft werden. Ihre Lebensdauer betrage acht bis zehn Jahre, bis sie nicht mehr reflektieren. Volker Hahn (WgiR) merkte an, dabei auch gleich auf die Schulwegsicherheit zu achten.

„Gefährliche“ Bäume am Heikenberg

Matthias Körner (CDU) berichtete von einem Gelände an der Bundesstraße 27, Ortsausgang von Bad Lauterberg in Richtung Herzberg: Auf dem dortigen Hang am Heikenberg seien Bäume gefällt, aber liegengelassen worden. Rainer Jakobi von der SPD-Fraktion bestätigte, er halte die Situation für „sehr gefährlich“.

Bähnsch erklärte, es handele sich um ein privates Gelände. Der Eigentümer sei angeschrieben worden, er möge die Bäume aus Sicherheitsgründen fällen. Inwieweit die liegenden Bäume eine Gefahr darstellen, werde nun angesehen. Vielleicht müsse auch die Landesstraßenbaubehörde in Goslar beteiligt werden, da das Areal an der Bundesstraße liegt.

Bau-, Umwelt- und Forstausschuss

Mitglieder: Christian Schäfer (Vorsitzender, CDU), Uwe Speit (stellvertretender Vorsitzender, SPD), Erik Cziesla (stellvertretender Bürgermeister, CDU), Nils Gehrke (SPD), Monika Haase (SPD), Matthias Körner (CDU), Achim Sommerfeld (WgiR), Klaus-Ulrich Amandi (Grundmandat, Gruppe BI/Amandi), Tobias Hungerland (Grundmandat, FDP), Dirk Aue (beratendes Mitglied, SPD), Marcus Finselberger (beratendes Mitglied, CDU).