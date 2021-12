In einer Teststation wird ein Abstrich genommen. In Niedersachsen gelten in vielen Bereichen verschärfte Corona-Regeln.

Coronavirus-Pandemie Corona-Testzentrum im Kurhaus Bad Lauterberg öffnet am Mittwoch

Es steht fest: Ab Mittwoch, 8. Dezember, öffnet wieder das Corona-Schnelltest-Zentrum im Kurhaus von Bad Lauterberg. Darüber informiert Benjamin Muschinsky, Geschäftsführer der Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky. Die Organisation hat nur eine Woche gedauert, obwohl es in der Zeit gleich zwei Änderungen gab: zunächst, dass sich auch Geimpfte und Genesene testen lassen müssen (2G+); dann, dass „Geboosterte“ keinen Test mehr brauchen.

Los ging es am Montag vergangener Woche, als Muschinsky und der DRK-Kreisverband Osterode miteinander telefonierten. Das Duo hatte bereits beim ersten Testzentrum hervorragend zusammengearbeitet: Von Ende April bis Anfang Juli wurden rund 5.000 Corona-Schnelltests im Kurhaus durchgeführt.

Kaum Testmöglichkeiten in Bad Lauterberg

Wegen der steigenden Vorschriften sehe sich die Klinik in der Verpflichtung, wieder zu unterstützen. Zumal es in Bad Lauterberg kaum Testmöglichkeiten gibt. „Wir wollen die Stadt nicht hängen lassen“, sagt Muschinsky. Der DRK-Kreisverband will sich allerdings auf Osterode konzentrieren, steht bei Personalnot oder Fragen aber zur Verfügung. Und die Klinik kümmert sich um die Kneippstadt.

Der Fachklinik-Geschäftsführer nahm dann Kontakt zur Stadtverwaltung auf, auch, um einen Ort für ein Testzentrum zu finden. Eine Idee war das Hotel Heikenberg. Er bekam aber auch den Kontakt zur Inhaberin des Café „Movement“, die Mieterin des Kurhauses ist. Mit ihr sprach Muschinsky: Sie stellt den Platz zur Verfügung und möchte zudem mit unterstützen. Ihr Team hat auch einen medizinischen Hintergrund.

Mittwoch fand dann das erste Gespräch mit dem Landkreis Göttingen statt – nach nur wenigen Stunden waren sämtliche Genehmigungen für den Betrieb des Testzentrums ausgestellt.

Technische Herausforderungen

Muschinsky: „Seitdem arbeiten wir unter Volldampf, um die Hürden zu überwinden.“ Ein paar technische Herausforderungen gibt es, so muss etwa die Corona-Warn-App ins System integriert werden. Zudem wird gerade ein Internetauftritt programmiert.

Dort gibt es – vermutlich ab Mittwoch – Informationen und das Anmelde-Portal. Es könne möglicherweise sein, dass die neue Homepage noch nicht online ist, wenn das Testzentrum öffnet. Wer sich auf Corona testen lassen will, soll einfach vorbeikommen – und Geduld und Verständnis mitbringen, wenn er warten muss.

Angedacht ist zunächst, dass das Testzentrum täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet hat. Die Zeiten sollen aber an die Nachfragen abgepasst werden. Dank der Kooperation von Klinik und der Kurhaus-Mieterin ist es möglich, Schnelltests von Montag bis Sonntag in Bad Lauterberg anzubieten.

Wer sich testen lassen will, soll sich möglichst online anmelden unter: https://testzentrum-badlauterberg.de/. Falls die Seite am Mittwoch noch nicht online ist, kann man ohne Termin vorbeikommen: von 15 bis 18 Uhr im Kurhaus. Dort finden die Schnelltests statt und nicht in der Klinik, wie im Internet zu lesen war.